"Мой сын никому не подчиняется": Что скрывала мать ульяновского подростка-убийцы

Гордость класса, умница и "золотая голова" Тимерлан из Ульяновского поселка зарезал топором семью и покончил с собой. Страшное убийство, совершенное подростком, потрясает, а мотивы его неясны.

Довела неблагополучная семья? Но кадры оперативной съемки фиксируют нормальное жилище. На кухне - лежит половина арбуза: последняя трапеза убитой семьи. В комнатах чисто и убрано. Мягкие игрушки, розовый пластмассовый горшочек: убийца не пощадил двойняшек - брата и сестру, которым, помимо прочего, доводился крестным отцом. "Я родила брата и сестру Тиме в подарок", - писала мать в дневниках. Она гордилась, что трое ее детей были рождены в один день: 30 января. Она не знала, что и погибнут все трое в один день.

В предсмертной записке на трех листах Тимерлан говорит о том, что хотел покончить с собой, но убил родственников для того, чтобы избавить их от страданий о нем. Извращенная логика послания дала повод для высказывания некоторым психологам. "Мальчика замучили огромной ответственностью", "Синдром отличника", "От него слишком много ждали и он не выдержал".

Однако дневники его матери, выложенные в сети, говорят об обратном. Марина Камалетдинова ничего такого не ждала от своего ребенка.

Корреспондент "КП" изучил дневники убитой. С конца 2018 года Марина Камалетдинова вела блог "Моя история успеха и жизни" на яндекс-дзене, где успела написать сто восемь постов о своей жизни, в том числе - о сыне Тимерлане.

Кто такая Марина Камалетдинова

"Меня же с детства беспокоили вопросы о вселенной, о Боге, о космосе. Я не такая как все остальные.... Мне кажется, что в свой 41 год я прожила семь жизней", - мама у Тимерлана была своеобразной женщиной. Судя по записям, вела разгульный образ жизни. Пила, скандалила с собственной матерью, жаловалась, что та ее не понимает. (В один из периодов жизни Марины бабушка даже пыталась лишить ее права воспитывать детей). Марина пережила суицид одного из сожителей (свидетелем суицида был ребенок), лежала в наркологической клинике.

Все это не могло не сказаться на сыне. Он тяжело переживал ее личную жизнь: "Тимка (мой сын) очень сильно переживал. В 4 года он был совсем взрослым, говорил: "Ну вот, я опять без папы остался".

"К 40 годам, кроме детей, я ничего не нажила. Только теряла и продолжала терять. Ни работы, ни друзей, ни личной жизни, ни собственной недвижимости. Судьба все крепче зажимала меня в тиски. Одна проблема накрывала другой. Черная полоса продолжалась. Я настолько привыкла к такому состоянию, что уже не обращала внимания на неприятности в моей жизни". - писала Марина.

После тяжелой болезни (По словам Марины в сорок лет пережила инсульт, а через полгода у нее обнаружили аневризму головного мозга) - она "пришла в гармонию с самой собой". Судя по записям, женщина занялась псевдоучением под названием "Дизайн человека", смеси гороскопа, эзотерики, астрологии и разнообразной ерунды, придуманной в 1987 году неким Робертом Краковером, пережившим откровение на острове Ибица.

С тех пор Марина обрела заработок и спокойствие: давала платные консультации, учила людей жизни и расшифровывала "генные ключи". Именно это учение описывало ее сына как "манифестора" - человека, который никому не подчиняется, но чьи выходки нужно терпеть.

Мой ребенок - уникальное создание

Своего сына Тимерлана Марина описывает, как "своеобразного ребенка" с непредсказуемым характером.

"Родила раньше на несколько дней. Делали кесарево сечение в городе, т.к. малыш был крупным и в последний момент повернулся к миру попой..."

"Я смотрела на него и радовалась, что наконец такое счастье. Но малыш дал нам жару. Характер проявлялся с рождения. Канючил, капризничал, не спал ночами. Все время просился на руки".

Судя по всему, на поведение ребенка влияла сама женщина. Вот как Марина описывает поход с двухлетним Тимерланом в детский сад:

"Каждое утро мы ехали на дежурной машине до городка. Потом 800 м я его тащила на себе до детсада. Он все время просился на руки. Мы шли метров 10, я его опускала на землю, он ложился на асфальт и запевал песни. Я отдыхала, брала его на руки… Так в мыле я входила в детсад, сдавала его, он еще мне в след что-то кричал. Воспитатели говорили, что он успокаивался, как только я уходила. Весь день в саду он вел себя интеллигентно, пока я не забирала его".

"Вечерами у него было разное настроение. Но в основном, он был чем-то недоволен. Истерил без умолка по 2-3 часа. Тем самым выводил всех родственников из себя. Спал сугубо со мной. Один не засыпал, требовал маму. На 2-ом году жизни у него начала развиваться астма средней тяжести. Часто болел".

В определенный момент времени женщина выбрала для себя модель поведения, решив "оставить его в покое": "Позволяла ему все, и просто не обращала внимания, когда он проявляет свое недовольство, когда, например, я что-то ему не купила. Я просто говорила, что мы пока не можем этого себе позволить".

Женщина отмечает, что в момент истерик у сына - закрывалась на кухне и ждала, когда у ребенка закончится припадок. Тимерлан кричал по два часа и крушил квартиру: "За время его детства, вышло из строя два телевизора, холодильник, музыкальный центр и так, по мелочи".

Несмотря на концерты, устраиваемые дома, Тимерлан вел себя прилично на людях:

"Он запросто сходится с людьми и обладает хорошей памятью. Учеба ему дается легко, только он слегка ленится, как подобает всем мальчишкам", - писала о нем мать.

После знакомства с учением о "Дизайне человека" женщина решила для себя, что ее ребенок - "манифестирующий генератор" (энергичный лидер). Множество постов женщина посвятила "энергичному лидерству", с радостью отмечая, что таких оригинальных людей в мире - всего 9 процентов.

В одном из постов Марина с радостью отмечала, что поведение сына улучшилось, когда миновал переходный возраст:

"После 15 лет он стал самостоятельным и самодостаточным. Никто не сидит на моей шее. Продвинутый молодой человек. Я не знаю, почему так вышло, наверное потому, что я не навязывала ему никаких тренировок, никаких кружков. Он ходил туда, пробовал, останавливался. Копил монетки, потом православные книжки, детские энциклопедии. Потом ему стало это все не интересно. Он просто познавал мир. Сейчас - это "ходячая энциклопедия" в современном обличии".

Марина была уверена: главный секрет воспитания - просто наблюдать, не вмешиваясь в жизнь ребенка. И думать так были основания. В девятом классе ее сын получил "пятерочный" аттестат, что изумило саму женщину, ведь в год окончания сыном девятого класса она сильно болела и практически им не занималась.

"Меня начали поздравлять. Говорить, какая молодец, что вырастила такого сына, воспитала отличного парня. А я открою вам секрет, я просто наблюдала, но практически не вмешивалась в его жизнь".

"На день рождения сыну я подарила брата и сестру"

Когда Тимерлану было одиннадцать лет, Марина переехала в село к родителям. Женщина в очередной раз осталась без работы и без мужа, да к тому же была беременна двойней. Двух детей она родила 30 января, в день 12-летия старшего сына. Тимерлан стал их крестным отцом, а Марина радовалась тому, что знает, как нужно воспитывать своих детей: "Ребенок сам должен идти, спотыкаться, набивать шишки. Родители должны выполнять функцию сторонних наблюдателей. И тогда из вашего ребенка вырастет уникальное создание!"

Наряду с откровениями о том, как надо воспитывать детей, женщина то и дело жаловалась на собственную мать. По ее словам, пожилая женщина, уделявшая мало времени воспитанию ее и брата, на старости лет "съехала с катушек": "когда я вновь оказалась на одной территории с ней, с тремя детьми на руках, начался контроль. Она контролировала, как я пеленала детей. Смотрела за тем, чтобы я вовремя их покормила. Но это еще не все! Она заходила в мою комнату, проверяла мой шкаф, мою сумку, перетряхивала детскую кроватку. Делала это она втихаря, чтобы я не заметила".

Записи взрослой женщины больше напоминают дневники тинейджера. Марина жаловалась, что мать настраивала против нее людей в поселке: "Для всех в поселке она была святой женщиной - все были на ее стороне. А у меня здесь никого не было, для всех я была невыносимой и несносной особой".

Наверное, не очень удивительно, что в определенный период обострения отношений пожилая женщина даже пыталась лишить дочь родительских прав и обращалась в соцзащиту.

"Все наши споры напоминали разговор глухого со слепым. И чем дальше, тем становилось все сложнее, и сложнее...

Я давно не считала себя такой как все. Мои способности пробивались на поверхность. Я еще не знала, что это такое! Но это было... Я верила, что это придет. Оставалось набраться терпения, а оно мне еще понадобится!" - загадочно сообщает Марина в одной из последних записей.

PS

По словам Марины, об учении она узнала в 38 лет. "Самая главная фишка в том, что мне надо Ждать приглашения", - отмечала погибшая в одном из своих постов. Какого рода приглашения ждать, не уточняла, но зато писала:

"Человеку понадобится целых 7 лет для полной трансформации, если он решил жить по Дизайну".

Странно, что умерла ровно через семь лет после того, как познала свое учение.

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