В Москве закрашивают старые граффити: непристойностям и рекламе тут не место

Одно из последних постановлений столичного Правительства, можно сказать, приструнило уличных художников. Только не тех, которые рисуют тайком ночью, закрыв лица платками словно американские гангстеры. А тех, которые украшают столицу по закону. До недавних пор они договаривались с управляющими компаниями и префектурами. Защищали свои рисунки как диссертации. Рассказывали об опыте европейских городов, в которых для граффити выделяют чуть ли не целые районы.

Теперь эти речи ни к чему. Любой настенный рисунок должен быть согласован сразу в семи ведомствах и принят потом специальной комиссией. Об этом и говорится в постановлении Правительства Москвы от 16 июля 2019 года («О нанесении надписей, изображений путём покраски, наклейки, росписи в технике «граффити» и иными способами на внешние поверхности нежилых зданий, строений, сооружений, многоквартирных домов в городе Москве»).

До этого творчество уличных малевичей ничем не регламентировалось. В новом документе чётко прописано, что можно изображать на стенах, а что нельзя (см. «По новым правилам»). Полностью под запрет попала любая реклама. Даже социальная («скажи наркотикам нет», «скорость убивает» и тому подобное).

Префектуры всех округов, а также собственники зданий сейчас дружно закрашивают старые граффити, если, конечно, они не соответствуют новым нормам. Например, в ЦАО в ближайшее время могут уничтожить 183 рисунка, из них 39 крупных (на фасадах многоэтажек). Жители всё больше пожимают плечами, а вот художники, понятное дело, недовольны таким раскладом.

В Сети полно подборок лучших граффити столицы. Но многие из них остались теперь лишь на фотографиях. И не только из-за нового постановления, кстати (банальный ремонт дома - и любой стрит-арт замазывается краской).

Те, кто часто бывает на улице Трубной, наверняка помнят ярких цирковых животных на торце дома №15 (их шесть лет назад изобразил художник Алексей Медной в рамках проекта «Лучший город Земли»). Позже рядом с лапой слона появилось название одной крупной компании недвижимости (и тоже краской). Налицо - реклама. Сейчас всё произведение пошло под кисть.

В отличие от 9-го дома по Большому Харитоньевскому переулку. Там на такой же площади изображён иерусалимский рынок с природными дарами на переднем плане. А под ними - название все той же компании. Так вот недавно рекламу замазюкали (правда, вместе с грушами, персиками и яблоками). Но основная часть картины осталась.

Рисунок рынка в доме 9 по Большому Харитоньевскому переулку.Фото: Павел КЛОКОВ

- Сейчас у нас начался ремонт, - рассказала «КП» жительница этого дома Надежда Зуева. - И, вероятно, остатки искусства замажут. Рабочие не в курсе - им задачу ставят только на один день. Председатель ТСЖ в отпуске.

Любопытный факт. Из пяти опрошенных жильцов ни один в точности не описал, что же изображено на торце их дома. «Люди какие-то... Хотя не уверен... Я не приглядывался».

Пять минут ходьбы - и вы на Сретенке. Дом номер семь. Здесь была огромная реклама чая. Ключевое слово - была.

В общем все эти подборки в интернете теперь нужно проверять. Если, конечно, вам хочется нарисовать реальную картину.

Ещё один адрес. Улица Мытная, дом 12. Электротяговая подстанция №9. Излюбленное место художников. В 2013 году сторону здания, смотрящую на проезд Апакова, украшал яркий рисунок с изображением двух девушек и одного парня. Знатоки говорят, что он выполнен в стиле поп-арт. Точнее, был выполнен. Сейчас эта стенка напоминает картину конструктивиста. С цветными кругами, черно-белыми полосками и броской надписью: «Искусство должно распространяться повсюду». Если не расценят как социальную рекламу, то эта работа, может, и уцелеет.

Рисунок на стене здания электротяговой подстанции №9.Фото: Павел КЛОКОВ

Некоторые рисунки столичные власти убрали в прошлом году перед Чемпионатом мира по футболу. Например, «Дайвинг в Москве». Он красовался на торце дома №6 стр. 3 по улице Старой Басманной. Речь идёт о портрете мужчины, половина лица которого находится под водой. Автор - бельгийский художник Барт Смэйтс. Неподалеку от этого места есть кафе. И его хозяину настолько понравилось это граффити, что он заказал такое же для своего заведения. Но внутри помещения, чтобы его уже точно никто не замазал.

Рисунок с дайвером остался только в кафе.Фото: Павел КЛОКОВ

КОММЕНТАРИЙ ХУДОЖНИКОВ

«РИСОВАЛ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ, ТЕПЕРЬ - В ДЕРЕВНЕ»

- Конечно, мне обидно, что мою работу закрасили, - рассказал «КП» граффити-художник, автор работы «Цирк» на Трубной, 15 Алексей Медной. - Я на это решение никак повлиять не мог. И теперь вообще занимаюсь творчеством в Ивановской области. Проект называется «Уходящая жизнь». Приезжаю из Москвы в заброшенную деревню. Километров за 400. И работаю. Изображения ложатся на стены полуразрушенных домов и хозпостроек. Иногда это может быть просто плита. Или фундамент. По моим следам часто ездят граффити-хантеры, чтобы сделать фотографии. Найти заброшенную деревню несложно. Ну а что касается новых правил в столице, они, очевидно, касаются официального паблик-арта. То есть произведений, созданных специально для общественных пространств. Как Жуков на Арбате. А граффитчики, которые вне закона, никуда не денутся. Что им эти нормы.

«В ЕВРОПЕ ПРОСТО ДЕНЕГ НЕТ, ЧТОБ ВСЕ ЗАКРАШИВАТЬ»

- Я считаю, что будущей комиссии нужно как можно внимательней относиться к работам стрит-арта и не грести все под одну гребенку, - считает художник Миша Мост. - Скажем, если на стене кафе изображена красивая картинка, это не обязательно реклама. На ней же нет призыва посетить это кафе, да и название не указано. Другое дело, когда огромный фасад откровенно рекламирует ту или иную компанию. Лично я не против, если от этого уйдут. То, что в европейских городах больше граффити, чем в Москве, ещё не говорит о том, что их власти такие продвинутые и всё разрешают. Просто у них иногда не хватает денег, чтобы всё это оперативно закрашивать. Показательный пример - Афины. Бывает и так, что незаконные рисунки не хотят убирать владельцы частных зданий. К тому же в этих городах много официальных площадок, которые выделяют под граффити. У нас же любой рисунок, если он не согласован, замазывают почти немедленно - на следующий день максимум.

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

МОЖНО ИЗОБРАЖАТЬ

- выдающиеся личности

- исторические события

- темы: наука, спорт, искусство

НЕЛЬЗЯ

- призыв к противоправным действиям

- призыв к насилию и жестокости

- рисунки, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию физических (или юридических) лиц

- все, что связано с порнографией

- рекламу, в том числе социальную, политическую, спонсорскую, логотипную

- табак и алкоголь

- бранные слова, непристойные образы, в том числе в отношении расы, национальности, пола, профессии, социальной категории, возраста, государственных символов

- наркотики, психотропные вещества

- взрывчатку, кроме пиротехники

- рисунки, дискредитирующие родителей и воспитателей

- несовершеннолетних в опасных ситуациях

СКАЗАНО

«В Москве отрегулировали вопросы с наружной рекламой, которой до недавнего времени было избыточное количество. Столица стала чистой, свежей, красивой. Граффити, если это сделано хорошо и талантливо, можно приравнять к искусству. У нас в Москве есть прекрасные изображения на фасадах. Однако значительная часть такой росписи уродует город, много и скрытой незаконной рекламы под видом граффити. Предлагаемый закон очень нужен нашей столице. Кстати, документ разрабатывался при непосредственном участии членов профессионального сообщества. Они сами хотят принятия этого закона. Проект необходим. В документе все очень четко прописано, и он позволит навести порядок в сфере граффити».

Председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов на заседании Мосгордумы 17 мая 2018 года.

КАК УЗАКОНИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ

- заявка в Департамент ЖКХ (заявление, дизайн-проект, пояснительная записка - в ней адрес, способ нанесения изображения, ширина, высота, площадь)

- 10 фото с различным удалением от объекта (без авто и мешающих факторов)

- фотомонтаж (графическая врисовка изображения)

- техническое заключение о состоянии стены

- решение собственников здания

НАНОСЯТ РИСУНОК

- С 1 апреля по 1 ноября (при температуре не менее 10 градусов тепла)

- Не больше, чем на пять лет

- На площадь 500 кв. м. времени на работа даётся 7 дней, до 1000 кв. м. - 14 дней, от 1000 кв. м. - 28 дней

КСТАТИ

В Москве есть целые пространства, оформленные в лучших традициях стрит-арта. «Винзавод», «Artplay», «Красный Октябрь», «Авиатор», дизайн-завод «Флакон» и другие. Там этого граффити - ну просто завались. Причём они регулярно обновляются. На этих площадках проводятся целые биеннале, посвящённые современному искусству, и даже граффити-батлы.