2019-08-20T14:31:12+03:00
Звезды

Марк Захаров попал в Боткинскую больницу с воспалением легких

Худрук театра «Ленком» народный артист СССР в новом сезоне выпустит премьеру по собственной пьесе
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Марк Захаров.Марк Захаров.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Сообщения о том, что у 85-летнего режиссера диагностировали воспаление легких, поначалу сильно встревожила. Но все тревоги рассеял директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

- К счастью, болезнь схватили в самом начале, - сказал Марк Борисович. - Вчера вечером у Марка Анатольевича поднялась температура. Возможно, дома простыл от кондиционера. Мне позвонила его дочь Саша Захарова. Решили вызвать скорую помощь, которая, кстати, мгновенно приехала. Врачи были неумолимы - только госпитализация, хотя Марка Анатольевича удалось уговорить с трудом, он терпеть не может лежать в больнице. Тем более он недавно вернулся из Германии, где в течение 20 дней проходил лечение. Поэтому и сопротивлялся, мол, только что был в госпитале и снова хотите меня положить? Но руководители Боткинской больницы пообещали лечить его интенсивно так, чтобы через 2-3 дня выписать домой. Ему уже сделали капельницу, важно быстро убрать инфекцию.

Недавно про актрису нашего театра Инну Чурикову тоже писали, что она попала в больницу в тяжелейшем состоянии. Упала на сцене во время спектакля. А у нее были только ушибы, хотя и очень болезненные.

Так и с Марком Анатольевичем — пресса почему-то старается сперва напугать, а потом разобраться в чем дело.

Как мы поняли, в «Ленкоме» не сомневаются, что через две недели, 3 сентября, Марк Анатольевич будет в строю и откроет новый 87-й сезон в театре, которым он руководит больше 45 лет.

Худрук готовит новый спектакль. В начале сентября возобновятся репетициям постановки, в которой будут заняты Александра Захарова, Дмитрий Певцов, Сергей Степанченко и еще около 30 артистов легендарной труппы. На ноябрь запланирована премьера с рабочим названием «Капкан». Марк Захаров — автор пьесы и режиссер спектакля. Он переписывал пьесу семнадцать раз, пока не пришел к окончательной версии.

- У Марка Анатольевича такая работоспособность, что больше 50 лет ему не дашь. Он полностью сосредоточен на новой работе, - заметил Варшавер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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