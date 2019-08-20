2019-08-20T14:59:25+03:00
Звезды

«Жена вернулась» : Киркоров показал, кто зовет его под венец

Татьяна Пушина ездит за артистом уже четыре года
Алина ЧЕРНОВА
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Филипп Киркоров.Филипп Киркоров.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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- Алуштинский трэш-шок. Я думал что это осталось в далеком прошлом, но оказывается нет, - написал в своем Инстаграме Филипп Киркоров, опубликовав видео со своей украинской фанаткой Татьяной Пушиной, которая утверждает, что певец встречался с ней, обещал жениться, но потом бросил.-«Жена Киркорова» вернулась...Не поделиться с вами этим «камбеком» было невозможно! Ну почему они все именно ко мне приходят и как они меня находят? - задается риторическим вопросом певец.

-Я твоя жена, - обращается к Киркорову на видео Татьяна Пушина из Харьковской области.

-Милочка, я вообще вас не знаю. С чего вы решили, что вы моя жена, а я ваш муж?-спрашивает у фанатки Киркоров.

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Я думал что ЭТО осталось в далеком Прошлом, но оказывается нет.....
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-Ты мне снился! Мы должны обвенчаться. Чем я хуже Пугачевой?

Татьяна, ярая поклонница таланта Филиппа Киркорова. Фото: Мария РЕМИЗОВА

Татьяна, ярая поклонница таланта Филиппа Киркорова.Фото: Мария РЕМИЗОВА

-А вот это имя не надо упоминать! - попросил Киркоров поклонницу.

-Ну, что мне тебя до 80 лет ждать? Я тогда лучше за твоего отца пойду!- стращает кумира Татьяна.

Напомним: эта странная дама уже четыре года колесит за Киркоровым по всей России.

-Я приехала за Филиппом из поселка Артёмовка Харьковской области!-рассказывала в беседе с «КП» фанатка певца.-Хочу, чтобы Киркоров на мне женился. Он же обещал, называл меня своей женой! Я думала, что он меня в Россию перевезет, а Филипп теперь от меня бегает! Я и замуж поэтому не выхожу. И детей так и не родила! А все он виноват: увидела его черные глаза несколько лет назад и пропала. Посмотрите, какой он красивый! Может, возьмет меня хотя бы к себе в джакузи.

Киркорова снова атаковала украинская фанатка.

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После концерта, когда артист вышел из зала, его снова оглушила криками давняя поклонница, которая всем представляется гражданской женой Киркорова (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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