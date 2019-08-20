Нурсултан Назарбаев написал и исполнил песню

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, ушедший в марте нынешнего года в отставку, записал видеоклип, в котором исполняет песню, как утверждают в его пресс-службе, своего собственного сочинения. Во всяком случае, что касается слов.

Клип, размещенный на странице Назарбаева в Инстаграм, весьма короткий и спокойный. Нурсултан Абишевич запевает тихим голосом на казахском языке, потом вступают музыкальное сопровождение и профессиональные певцы. Видеоряд тоже незатейлив: Назарбаев идет по полю, пейзажи Казахстана, Назарбаев сидит посреди полевых цветов вместе со своими внуками. Клип сопровождает цитата самого Назарбаева: «Я побывал во многих странах. Но ни одна из них не сравнится с моей родной казахской землей, с тремя холмами у подножия Алатау. Здесь прошло мое детство, здесь мои корни...»

Понятно, что Нурсултан Абишевич не стремится к славе певца, поэта или композитора. Этим клипом он просто хочет напомнить, что прекрасный мир надо хранить и заботиться об этом. И внуки присутствуют в видеоряде не просто так, а чтобы показать необходимость сохранения мира в Казахстане и самой республики для будущих поколений.

Кстати, сами жители республики весьма положительно отнеслись к новому для Назарбаева опыту, ставя лайки и оставляя благожелательные и уважительные комментарии.

- Красота природы Казахстана, созданная Всевышним и доставшаяся нам в наследие от наших предков, не имеет аналогов в Мире! Улкен рахмет, Елбасы, за сохранение мира и процветание нашей Родины!!! – написал один из комментаторов. И таких комментариев на странице экс-президента республики только прибавляется.