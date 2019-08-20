2019-08-20T12:05:23+03:00
Политика

Назарбаев снял клип на песню собственного сочинения

Экс-президент Казахстана воспел красоту родной земли [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Нурсултан Назарбаев снял видеоклип на песню собственного сочиненияНурсултан Назарбаев снял видеоклип на песню собственного сочиненияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сочинил и исполнил песню о родине, а также снял на нее клип.

Ролик появился на странице политика в Instagram всего четыре часа назад и уже набрал 1,5 тысяч просмотров. На протяжении всего видео Назарбаев гуляет по полю в окружении гор и тихо напевает песню. Ему вторят профессиональные исполнители.

"Я побывал во многих странах. Но ни одна из них не сравнится с моей родной казахской землей, с тремя холмами у подножия Алатау. Здесь прошло мое детство, здесь мои корни", - написал первый президент республики в описании к ролику.

Согласно данным агентства Казинформ, Назарбаев стал автором слов этой патриотичной песни, а музыку для нее написал композитор Алтынбек Коразбаев.

И если в случае с казахским лидером клип можно назвать дебютным, то президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов уже давно стал частью эстрады. Сайт kp.ru писал о том, что в репертуаре главы государства множество песен собственного сочинения, часть из которых он исполняет вместе с внуком. Одной из последних композиций стала новогодняя композиция.

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Нурсултан Назарбаев снял видеоклип на песню собственного сочинения
259 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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