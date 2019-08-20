2019-08-20T19:29:13+03:00
Звезды

Пышному бюсту внучки Михаила Боярского тесно в бикини

20-летняя Екатерина проводит отпуск в Турции
Ольга ЛИБГАРДТ
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Екатерина Боярская не является публичной персоной в отличие от звездной родниЕкатерина Боярская не является публичной персоной в отличие от звездной родниФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Старшая внучка Михаила Боярского - настоящая красавица с очень привлекательной внешностью. 20-летняя Екатерина унаследовала очарование и шарм знаменитых родственников.

Екатерина Боярская не является публичной персоной в отличие от звездной родни. При этом девушка обладает выдающейся внешностью. Яркая блондинка с пышной фигурой, которой может позавидовать сама Анна Семенович, сейчас отдыхает в Турции.

Девушка любит путешествовать, а также ведет активную светскую жизнь. На одном из последних фото Екатерина позирует в полный рост в бикини цвета фуксии.

kboyarskaya98kboyarskaya98
Piece of your heart
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Подписчики до сих пор находятся под впечатлением от форм девушки. Они усыпали ее комплиментами. Негативных отзывов под эффектным снимком Кати просто не найти. "Вы очень красивая, Екатерина! Дедушке с бабушкой передавайте привет", "Фигура огонь", "Просто пушка", - льют елей подписчики.

Кстати, в ходе общения с поклонниками внучка Боярского призналась, что найти бикини ей крайне сложно. Фолловеры поспешили успокоить свою любимицу, похвалили ее женственную фигуры и попросили девушку как можно чаще выкладывать снимки в купальниках.

Напомним, Михаил Боярский почти 40 лет счастлив в браке с Ларисой Луппиан. У актера большая семья, которая продолжает разрастаться. Дочь Елизавета подарила ему внуков Андрея и Григория, а сын Сергей внучек Екатерину и Александру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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