Пышному бюсту внучки Михаила Боярского тесно в бикини

Старшая внучка Михаила Боярского - настоящая красавица с очень привлекательной внешностью. 20-летняя Екатерина унаследовала очарование и шарм знаменитых родственников.

Екатерина Боярская не является публичной персоной в отличие от звездной родни. При этом девушка обладает выдающейся внешностью. Яркая блондинка с пышной фигурой, которой может позавидовать сама Анна Семенович, сейчас отдыхает в Турции.

Девушка любит путешествовать, а также ведет активную светскую жизнь. На одном из последних фото Екатерина позирует в полный рост в бикини цвета фуксии.

kboyarskaya98 Piece of your heart

Подписчики до сих пор находятся под впечатлением от форм девушки. Они усыпали ее комплиментами. Негативных отзывов под эффектным снимком Кати просто не найти. "Вы очень красивая, Екатерина! Дедушке с бабушкой передавайте привет", "Фигура огонь", "Просто пушка", - льют елей подписчики.

Кстати, в ходе общения с поклонниками внучка Боярского призналась, что найти бикини ей крайне сложно. Фолловеры поспешили успокоить свою любимицу, похвалили ее женственную фигуры и попросили девушку как можно чаще выкладывать снимки в купальниках.

Напомним, Михаил Боярский почти 40 лет счастлив в браке с Ларисой Луппиан. У актера большая семья, которая продолжает разрастаться. Дочь Елизавета подарила ему внуков Андрея и Григория, а сын Сергей внучек Екатерину и Александру.