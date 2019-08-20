"Медработники недовольны зарплатой и высокой нагрузкой": Путин озвучил главные проблемы здравоохранения РФ
Российский лидер также отметил тот факт, что "пациенты справедливо жалуются на плохие условия и очереди к врачам-специалистам"
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Российский лидер Владимир Путин на совещании по вопросу работы первичного звена здравоохранения РФ подчеркнул, что российские пациенты жалуются на плохие условия и очереди к врачам в поликлиниках, а медработники - на низкую заработную плату.
- Люди сегодня по-прежнему не удовлетворены уровнем и качеством работы первичного звена,- подчеркнул Путин.
ИСТОЧНИК KP.RU