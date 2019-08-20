2019-08-20T22:20:02+03:00
Общество

Умерла Александра Назарова, народная артистка России, звезда сериала "Моя прекрасная няня"

Александра Назарова умерла в возрасте 79 лет
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Умерла Александра Назарова: народная артистка России Фото: СпутникУмерла Александра Назарова: народная артистка России Фото: Спутник
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В Москве в возрасте 79 лет умерла народная артистка России Александра Назарова.

Об этом сообщил сайт Московского драматического театра им М.Н. Ермоловой.

- Не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства, - сообщается на сайте.

Также было подчеркнуто, что о дате и месте прощания будет известно позже.

Александра Назарова известна российским зрителям по ролям в фильмах "А если это любовь?", "Экипаж", "Принцесса на бобах", сериалу "Бригада", "Моя прекрасная няня". Также актриса работала в театре имени Ермоловой и Центральном детском театре.

В 2001 году Назаровой было присвоено звание народной артистки России.

Роли Александры Назаровой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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