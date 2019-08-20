Умерла Александра Назарова, народная артистка России, звезда сериала "Моя прекрасная няня"
В Москве в возрасте 79 лет умерла народная артистка России Александра Назарова.
Об этом сообщил сайт Московского драматического театра им М.Н. Ермоловой.
- Не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства, - сообщается на сайте.
Также было подчеркнуто, что о дате и месте прощания будет известно позже.
Александра Назарова известна российским зрителям по ролям в фильмах "А если это любовь?", "Экипаж", "Принцесса на бобах", сериалу "Бригада", "Моя прекрасная няня". Также актриса работала в театре имени Ермоловой и Центральном детском театре.
В 2001 году Назаровой было присвоено звание народной артистки России.
Роли Александры Назаровой.
ИСТОЧНИК KP.RU