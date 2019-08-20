Причина смерти Александры Назаровой: актриса долго боролась с заболеванием легких

20 Авг. 23:28 2019-08-20T23:30:13+03:00

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Стало известно, от чего умерла актриса из сериала «Моя прекрасная няня». Врачи сообщили, что причина смерти Александры Назаровой - полиорганная недостаточность.

У актрисы было заболевание легких. Она находилась в больнице с июля этого года. Ей сделали трахеостомию, но лучше народной артистке РФ не стало. У нее начали отказывать другие органы, после этого, 17 августа Назарову из одной московской больницы перевели в другую.

Как сообщает источник ФАН в театральных и медицинских кругах, актриса скончалась в реанимации во вторник, 20 августа. Время смерти 18:45.

Напомним, что Александре Назаровой было 79 лет. Она сыграла в более 100 фильмах. В 2001 году она удостоилась звания народной артистки России. А большую известность ей принесла роль Бабы Нади, бабушки главной героини в сериале «Моя прекрасная няня».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/727088" frameborder="0"></iframe> Роли Александры Назаровой.

ИСТОЧНИК KP.RU