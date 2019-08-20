Причина смерти Александры Назаровой: актриса долго боролась с заболеванием легких
Стало известно, от чего умерла актриса из сериала «Моя прекрасная няня». Врачи сообщили, что причина смерти Александры Назаровой - полиорганная недостаточность.
У актрисы было заболевание легких. Она находилась в больнице с июля этого года. Ей сделали трахеостомию, но лучше народной артистке РФ не стало. У нее начали отказывать другие органы, после этого, 17 августа Назарову из одной московской больницы перевели в другую.
Как сообщает источник ФАН в театральных и медицинских кругах, актриса скончалась в реанимации во вторник, 20 августа. Время смерти 18:45.
Напомним, что Александре Назаровой было 79 лет. Она сыграла в более 100 фильмах. В 2001 году она удостоилась звания народной артистки России. А большую известность ей принесла роль Бабы Нади, бабушки главной героини в сериале «Моя прекрасная няня».
Роли Александры Назаровой.
ИСТОЧНИК KP.RU