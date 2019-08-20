Звезда сериала "Моя прекрасная няня" работала до последнего, чтобы прокормить сироту-внучку

Александра Назарова всего месяц назад отметила свое 79-летие. А 20 августа звезды сериалов "Бригада" и "Моя прекрасная няня" не стало. Кроме единственной внучки Сашеньки, которой сейчас десять лет, у артистки нет близких родственников. И сейчас основной вопрос, что будет с девочкой.

Александра Назарова 17 июля отмечала свой очередной день рождения в больнице. У нее были проблемы с легкими. Врачи делали все возможно, чтобы поставить актрису на ноги. "Она и на трубках лежала, и в кому впадала", - рассказала заместитель художественного руководителя Театра имени М. Ермоловой Галина Боголюбова. Однако болезнь взяла верх. Александры Ивановны не стало.

Александра Назарова всего месяц назад отметила свое 79-летиеФото: GLOBAL LOOK PRESS

Вся ее сознательная жизнь последние годы была борьбой за выживание. Она не раз признавалась, что вынуждена работать в столь преклонном возрасте, потому что ее главная цель - поставить на ноги Александру Назарову-младшую. В своей единственной внучке она души не чаяла. Девочка стала ее отдушиной после смерти сына.

Дмитрий Назаров умер внезапно. "Я не знаю, честно говоря, что случилось. В медицинской экспертизе было написано: «След от одного укола». Все это случилось на чужой лестнице в чужом доме. Я была для Мити вечным банкиром со своими грошовыми заработками. Он мне названивал и говорил: «Мне нужны, мне очень нужны деньги»", - рассказывала она в интервью.

Вся ее сознательная жизнь последние годы была борьбой за выживаниеФото: GLOBAL LOOK PRESS

Они виделись за день до трагедии. Дмитрий попросил довезти его до метро. "В машине мы поругались, но потом помирились, поцеловались и он ушел. По дорожке, к метро, живой… А на другой день он был уже мертв. Не могу вспоминать это. Было тяжело, я так на него рассердилась за то, что он умер. Я ему задавала вопросы: «Почему ты так сделал? Почему ты меня оставил с внучкой, которой два года?!», - откровенничала Александра Ивановна в эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

После смерти Дмитрия его дочь оказалась в детском доме. Ее туда сдала собственная мать и куда-то пропала. Александра Ивановна смогла забрать девочку под свою опеку. Тогда малышке было два года.

Дмитрий Назаров умер внезапноФото: Личный архив

Так они и жили вдвоем. Саша-маленькая называла бабушку мамой. У них никого не было в целом свете. Бабушка и внучка прожили счастливо целых восемь лет.

"Отца Саша, конечно, не помнит. Но иногда что-нибудь такое про него да скажет. Я ей рассказываю, что он ее очень любил, что заботился о ней, что хорошо учился, хотя, правда, это и не совсем верно... Осталось чувство утраты, что его больше нет, и все, и от этого очень обидно. Конечно, внучка помогла справиться и вытеснила боль. Без нее, наверное, сошла бы с ума. А про мать Саша ничего не говорит и не спрашивает. Для нас ее нет в природе, мы эту тему даже не затрагиваем", - рассказывала актриса.

Александра Назарова в сериале «Бригада»

Пока Александра Ивановна работала, с Сашенькой сидела няня. Назарова молилась лишь об одном - чтобы здоровье не подкачало и время было к ней милостиво. Ведь ей было нужно поставить внучку на ноги.

Александра Назарова в сериале "Моя прекрасная няня"

"Так боюсь, что я ей чего-то недодаю. У меня спектакли, но есть няня, замечательная женщина Тамара Ивановна, которая делает с ней уроки. Саша иногда спрашивает у меня о будущем: «Бабушка, а что будет, если тебя не станет?» Я ей отвечаю какую-то очередную глупость... Это все проблематично. Завещание-то я написала давно", - признавалась Назарова.