Хилари Свэнк: «Оскар» - это взрыв мозга. До сих пор не верю, что у меня их два!

В текущем моральном климате, когда едва ли не главным вопросом современности является равноправие женщины и мужчины, нет актрисы более актуальной, чем Хилари Свэнк. Свои «Оскары» она получила как раз за роли женщин, ничем мужчинам не уступавших. Ее героиня в фильме «Парни не плачут» просто считала себя парнем, да и в "Малышке на миллион" ее боксерскому удару мог бы позавидовать любой мужчина-боксер.

Я зарабатываю меньше своих партнёров-мужчин

- Иногда быть женщиной - это чувствовать себя гражданином второго сорта, и великолепно, что сейчас женщины поддерживают друг друга! - говорит кинозвезда в отеле «Вилла Орселина», располагающемся в горах, прямо под облаками, где она точно не чувствует себя гражданкой второго сорта. - Солидарность, которую проявляют сейчас женщины, не наблюдалось с времен их борьбы за право голосовать, а это было в Америке 100 лет назад! Борьба за равноправие, за включённость женщин во все сферы жизни, за равную оплату труда - это все очень важно! Я до сих пор не зарабатываю столько, сколько мои партнёры-мужчины. С этой точки зрения ничего не изменилось, и я по-прежнему считаю, что это несправедливо. Киноиндустрия вообще устроена несправедливо, но покажите мне царство справедливости! Хорошо уже то, что сейчас у нас гораздо больше возможностей - не только в плане равенства между полами, но и между расами! В кино мы, наконец, слышим истории из жизни самых разных слоев, тогда как раньше превалировала одна точка зрения - белого мужчины. Они рассказывали однотипные истории о жизни и мире, который отнюдь не сводится к их восприятию. Считаю, что нам очень повезло жить в такое интересное время!

- Вы говорили, что в детстве чувствовали себя аутсайдером. Сейчас это прошло?

- Думаю, что внутри себя многие из нас так чувствует. Я в этом не одинока. Да, я до сих пор иногда так себя ощущаю, хотя, конечно, уже не так остро, как в детстве. Сейчас я просто лучше понимаю жизнь… Но иногда что-то такое происходит в мире, когда ты не можешь понять, как это вообще может происходить. И вновь чувствуешь себя в меньшинстве. Сейчас, когда у меня есть друзья - хоть их и немного, можно пересчитать на пальцах одной руки - я уже в меньшей степени чувствую себя одиночкой.

Многие роли в кино питались спортивным прошлым актрисы. Фото: Кадр из фильма "Малышка на миллион"

Медовый месяц в Швейцарии

- Да, слово «дисциплина» часто встречается в моих интервью... Считаю, что дисциплина необходима всем, кто хочет чего-то добиться в жизни. Дисциплина, старательность, неусыпность, стойкость, открытость всему новому. Это ключ к любому успеху. Спорт был для меня великолепным учителем дисциплины. У меня был тренер по гимнастике, который говорил: «Не могу» значит «не буду» а «не буду» означает отжимания!» Вот почему я быстро научилась не употреблять выражение «не могу». Хотя и не имею ничего против отжиманий. Мне нравится выполнять упражнения, но не целый же день! Со временем я поняла, что мы сами являемся своими самыми серьезными препятствиями. Когда нам удается подняться над самими собой, мы способны на всё!

- Вы сказали на фестивале, что каждую ночь перед сном посылаете в мир благодарность за все хорошее, что было за день.

- Да. Вчера ночью я мысленно благодарила жизнь за возможность путешествий. Я их обожаю, это одна из главных моих страстей. Год назад я впервые побывала в Швейцарии, у меня был здесь медовый месяц! С тех пор это моя любимейшее место! Вообще я не закончила среднюю школу, хотя и получила диплом, поэтому для меня путешествия - это возможность продолжить образование. Вот я и благодарила судьбу за это. А еще я благодарила своего мужа - за то, что я его встретила и делю с ним жизнь. Говорят, что на расстоянии сердце бьется сильнее. Так и есть, здесь я гораздо сильнее чувствую, как его люблю. Его и мою семью, мою «стаю». И, в-третьих, я благодарила отель за то, что мне сделали там хлеб с шоколадом! В первое утро я увидела, что его у них нет. «Как же так? - подумала я. - Ведь я же в Европе!». Но мне сказали, что они вообще пекут хлеб без сахара… А на следующее утро все равно сделали для меня выпечку с шоколадом! Это было так мило с их стороны. Вообще мило, когда кто-то делает что-то хорошее для другого человека…

«Оскар» - это взрыв мозга

- Фильму «Парни не плачут», за который вы удостоились своего первого «Оскара», скоро исполнится 20 лет.

- Ко мне постоянно подходят люди, которые благодарят меня за этот фильм. Говорят, что моя роль в нём спасла кому-то из них жизнь или помогла найти себя. Конечно, я даже не ожидала, что смогу как актриса настолько глубоко брать людей за живое. Могла лишь надеяться на то, что мне попадутся такие истории. Ведь и у меня самой были фильмы, которые так глубоко влияли на меня, придавали мне такую смелость, что я меняла свою жизнь под их влиянием. Особенно важным было то, что роль девушки, мечтавшей сменить пол, сыграла я, обычная гетеросексуальная женщина. Я придала этой истории более универсальный характер - она стала просто о человеке, который хочет получать и дарить любовь…

Хилари Свэнк стала одной из самых молодых актрис, выигравших сразу два «Оскара». Фото: Кадр из фильма "Парни не плачут"

- В чем была разница между получением первого и второго «Оскара»?

- Вообще-то я до сих пор не могу поверить в то, что у меня есть даже один «Оскар» - не то что два! Когда ты делаешь то, что тебе и так нравится делать, - это уже подарок и награда, а когда ты получаешь за это самый престижный приз в мире, это как-то вообще... Я сидела в этом зале рядом с людьми, которыми я так восхищаюсь и думала… У вас же показывают «Сезам-стрит»? Там есть такой номер, когда поют «Кое-кто из нас не такой, как все!», показывают на того, кто «не такой, как все» и его выгоняют. Я именно так себя чувствовала! Что сейчас кто-то покажет на меня пальцем и меня оттуда выведут! «Что вы вообще здесь делаете, девушка?!» Такого я никогда не ощущала в своей жизни - когда ты просто не веришь, что это происходит с тобой. Так что я не могу объяснить, чем отличались для меня эти победы. Они ощущались одинаково. Огромная честь. И взрыв мозга.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Хилари Свэнк родилась в городе Линкольн, штат Небраска, 30 июля 1974 года.

Мать - секретарша, отец служил в Нацгвардии. Переехав в штат Вашингтон, семья жила в трейлере, но юная Хилари занималась театром, гимнастикой и плаванием. Участвовала в Олимпиаде для юниоров по плаванию. Многие ее роли в кино, начиная с фильма «Парень-каратист 4» (1994), питались ее спортивным прошлым. Именно этот фильм стал голливудским прорывом Свэнк - она выиграла кастинг, обойдя несколько сотен претенденток. Стала одной из самых молодых актрис, выигравших сразу два «Оскара» - за фильмы "Парни не плачут" Кимберли Пирс (1999) и "Малышка на миллион" Клинта Иствуда (2004). Была замужем за актером и режиссером Чадом Лоу. Сейчас замужем за предпринимателем Филипом Шнайдером.

5 лучших фильмов Хилари Свэнк:

"Парни не плачут" (1999)

«Бессонница» (2002)

“Черная орхидея” (2006)

"Малышка на миллион" (2004)

«Удача Логана» (2017)