Любовный треугольник певца: Дима Билан разрывается между двумя подругами

В последние годы 37-летний Дима Билан предпочитает не афишировать свою личную жизнь. «Боится сглазить», - объясняет решение певца продюсер Яна Рудковская.

«Буду скрывать личную жизнь»

- Мне кажутся странными люди, у которых все на виду, - сказал в недавнем интервью «КП» Билан. - Время такое, мы как на ладони, пароли от телефонов, от сайтов, от почты не такая уж тайна. Мы порой не знаем, кому отвечаем в соцсетях, куда отправляем сообщение, кто его видит. Чем больше мы раскрываемся перед киберпространством, тем больше опасность ничего не оставить для себя. Поэтому я всегда буду максимально скрывать свою личную жизнь. Но она, поверьте, у меня есть. Если ты хочешь быть счастливым, будь тихо счастлив у себя дома.

Не так давно Дима выложил в Инстаграме фото с симпатичной брюнеткой. Ее статус артист не обозначил, но поклонники Билана догадались, что девушка с ним близка. Старшая сестра певца Елена подтвердила «КП», что рядом с Димой на протяжении последних десяти лет есть подруга - тренер по йоге, ровесница певца Инна Андреева.

- Дима вместе со своим бывшим продюсером Айзеншписом был на гастролях в Анапе и там познакомился с Инной. Потом он пригласил ее в гости, она приехала к нему, и так и осталась в Москве, - поведала тогда нам Елена, сестра певца.

Кстати, с Инной за эти годы Елена тоже успела подружиться. Девушка снялась в качестве модели в рекламе постельного белья, которое выпускает старшая сестра Билана.

Инна - очень эффектная девушка: они знакомы с Димой больше 10 лет. Фото: instagram.com

«Твой голос люблю больше всего на свете»

Впрочем, как оказалось, Инна не единственная подруга артиста. И свой выбор он, похоже, пока не сделал. Младшая сестра певца Анна симпатизирует другой пассии исполнителя - 24-летней Ксении Дорошкевич.

При этом старшая сестра артиста Елена, видимо, все-таки голосует за свою приятельницу Инну, потому как говорит о Ксении весьма скупо.

- Извините, я не буду комментировать про Ксению. Дима потом ругаться будет, - ответила она на наш вопрос о новом увлечении Билана.

Оказалось, Ксения далеко не новый человек в окружении певца.

- Билан познакомился с Ксюшей четыре года назад на съемках фильма «Герой», - рассказал «Комсомолке» друг певца. - Это был дебют Димы в полнометражном кино. Ксения - давняя поклонница Димы, и именно она убедила режиссера Юрия Васильева, что лучше Билана с ролью белого офицера никто не справится. У Ксюши за плечами ВГИК, она начинающий режиссер. Когда она появилась в жизни Димы, мы сразу поняли: Дорошкевич поставила перед собой цель женить его на себе. Она с ним повсюду: ходит с ним в кафе, стала частым гостем в загородном особняке Билана в подмосковном поселке Рассказовка, куда он, кроме близких, никого не приглашает. И Дима часто бывает дома у Дорошкевич.

В Инстаграме Ксении Дорошкевич есть множество совместных фото с Биланом. Судя по тону их переписки в соцсетях, они далеко не чужие друг другу люди. Ксения не скрывает, что очарована певцом.

«Счастье встретить тебя так рано, - пишет про Диму в своем Инстаграме его 24-летняя подруга. - Милый, родной мой, самый музыкальный, одаренный и благословенный человек, чей голос я люблю больше всех на свете. Я ничего тебе не желаю, кроме того, о чем ты сам подумаешь. Дыши. Люби себя, я тебя люблю!»

24-летняя Ксения Дорошкевич, начинающий режиссер, надеется помириться с Биланом. Фото: instagram.com

Отписался в Инстаграме

Вместе с Ксенией артист частенько появлялся в свете, но многие принимали девушку за его помощницу. Так, например, Дима брал подругу на день рождения Филиппа Киркорова.

Однако, по словам приятелей Билана, недавно артист рассорился с Дорошкевич и даже отписался от нее в соцсетях. Артист вновь стал отдавать предпочтение Инне Андреевой.

То, что Дима отписался от Ксении в соцсетях, заметили и его фанаты. И поспешили расспросить Дорошкевич: что у них случилось?

«Подписка в соцсетях - это не показатель отношений, - ответила поклонникам Билана Дорошкевич. - Откуда вы знаете, какие между нами отношения? Кого я люблю, а кого нет?»

А когда поклонники Билана написали Ксении, что певца снова видят с Андреевой, девушка не сдержала эмоций.

«Пожалуйста, не лезьте в душу», - попросила она.

- Да, они с Димой поругались, но Ксюша не оставляет надежды на примирение, - объяснил «КП» приятель Билана. - Дорошкевич пытается снова сблизиться с ним через его младшую сестру Аню. Но в любом случае решать Диме.

КСТАТИ

На ком собирался жениться артист?

В 2008 году перед поездкой на музыкальный смотр «Евровидение» Билан пообещал, что женится на своей тогдашней девушке фотомодели Елене Кулецкой. Дима тогда вернулся с победой, но свадьба так и не состоялась.

- Отменить свадьбу было нашим общим с Леной решением, - объяснял «КП» певец. - На тот момент мы еще не были к этому готовы. Если я не женился на Лене сразу после «Евровидения», это не значит, что мы разругались с ней в пух и прах и расстались. У меня начались гастроли, дописывал в Штатах свой американский альбом, у нее тоже работа. Но мы все время встречались. Я даже успел познакомиться с папой Лены.

Сейчас Кулецкая счастлива в браке с телеоператором Станиславом Романовским, с которым воспитывает двоих детей. А вот 37-летний Билан так и бродит в холостяках.

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