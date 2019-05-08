2019-05-08T01:00:46+03:00
Звезды

Дима Билан - о своей главной любви: Выход был один - бросать либо музыку, либо Лялю

37-летний артист объяснил, почему так и не создал семью
Алина ЧЕРНОВА
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Певец признается, что в одиночестве лучше узнал себя. Фото: instagram.comПевец признается, что в одиночестве лучше узнал себя. Фото: instagram.com
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Первая автобиография Билана «Хроники: От хулигана до мечтателя» вышла восемь лет назад и имела большой успех. Дима как раз вернулся с «Евровидения» с победой и грозился жениться на красавице - фотомодели Лене Кулецкой.

Однако с Леной он вскоре расстался, а никакой другой девушки на горизонте так и не появилось. Да, в прессе иногда мелькают слухи о романах певца, но он их не комментирует, мол, все личное хочет оставить за кулисами.

Накануне выхода нового концертного шоу «Планета Билан» Дима выпустил вторые мемуары с одноименным названием. Там Билан рассказал не только о том, как создавалось его шоу, но и о многих личных моментах: о том, почему до сих пор одинок и почему два года назад побрился налысо, испугав тем сам поклонниц, которые подумали, что их кумир болен.

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Дима Билан получил звание "Заслуженный артист России"
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«Наивно рассчитывал усидеть на двух стульях»

Начал артист с личного. Как оказалось, главной любовью своей жизни Дима считает отнюдь не роскошную блондинку Кулецкую, которую звал под венец, а художницу Лялю, с которой встречался еще при жизни своего продюсера Юрия Айзеншписа (он умер в 2005 году. - Ред.).

- У меня есть установка: человек может с собой делать все что угодно, но он не имеет права никогда и никому сделать больно. Разве что себе. Когда ситуация вынуждала выбирать между чувствами и карьерой, я предпочитал карьеру. Всегда, - рассказал про роман с Лялей Билан. - Сначала я наивно рассчитывал усидеть на двух стульях. Быть внимательным бойфрендом и трудолюбивым музыкантом одновременно. То чувство, та любовь, что заполнила меня до краев, стоила того, чтобы за нее бороться.

Помню, как отключал телефон и пропадал на несколько дней. Потом были крики Айзеншписа, срочные концерты и репетиции, не дающие и шанса на личное время. И так по кругу. Эти бесконечные компромиссы раз за разом выматывали все сильнее.

Помню момент, когда все это кончилось: мы сидели на пляже в Сочи, когда, глядя на нее, я понял: она устала. Эти отношения, построенные на «потерпи», «давай в следующий раз» и «у меня работа», измучили ее, и я должен что-то с этим делать. Но выход был один - бросать: либо музыку, либо... ее. Предать музыку - означало предать себя. Я не мог пойти на такую жертву, а она ее бы не приняла.

В каждом возрасте ты чувствуешь любовь по-разному. Раньше во мне все бушевало, сейчас я бы сказал, что любовь - это понимание, когда не нужно объяснять, когда тебя просто понимают и принимают.

Билан посвятил Ляле несколько песен, в том числе - «Как Ромео». Фото: instagram.com

Билан посвятил Ляле несколько песен, в том числе - «Как Ромео». Фото: instagram.com

«Голос» довел до болезни

Как признается в своих мемуарах Билан, судейство в шоу «Голос» сильно подорвало его здоровье.

- В проекте «Голос» я сидел, как будто без кожи, - рассказывает в автобиографии артист. - Каждая съемка - это новые люди, психотипы, энергетические потоки, где каждому нужно отдать частичку себя. Но главным боссом последнего уровня в этом испытании эмоциями стал проект «Не молчи» с Натальей Водяновой - а это регулярное общение с родителями и детьми с особенностями развития. Я прочувствовал костями боль, даже не так, - тоску этих семей. Там я собрал в себя такое количество эмоций и переживаний, что сам начал болеть, съезжать со своей орбиты. Как не растратить себя? Не перепутать свою боль с чужой? Не превратиться в ту самую тряпичную куклу, опустошенную и податливую? Я понимал, что уже не тяну, сгорая во всем этом эмоциональном потоке, и пора искать выходы. Обрить голову налысо, разорвать многомиллионные контракты, вернуть предоплату и уйти сниматься в кино за копейки - это мой выход из этого проклятого эмоционального потока.

Это груз, который я тянул-тянул, а после наконец отпустил. Теперь я светлый, добрый, чистый, искренний, будто опустошенный сосуд. Именно это я хочу показать в шоу, к которому пришел уже здоровым. Здоровым духом, уточню, чтобы вы меня понимали.

Мне долго мешала скромность. Я все думал: «Как я могу назвать себя планетой, галактикой, еще чем-то? Как я могу так о себе говорить?» К комплиментам отношусь настороженно. Похвала важна от мэтров, режиссеров, операторов - это авторитеты, которых не обмануть модным костюмчиком и затяжным фальцетом. Но вот за критику я готов даже доплачивать.

Это вызывает какой-то спортивный интерес, адреналин. Там, где самокритика, - выжженное поле. Когда я недоволен собой, никакой провал уже не ранит и ни одна победа не утешит.

«Благодарен одиночеству»

- Одиночество воспитывает, знакомит тебя с собой. Именно в одиночестве ты узнаешь, что, оказывается, тоже плачешь над драматическим кино, любишь готовить и что вообще-то тебе всегда нравилась эта глупая футболка, которую ты носишь только дома. Я благодарен своему одиночеству. В шуме чужих мыслей я бы никогда не услышал собственные. Я редко пускаю новых людей в свою стратосферу. Но те, кто туда попал, сильно повлияли на мир внутри меня.

Артист - это не всегда за деньги. Сам я никогда не волновался о нулях. Потратить два миллиона на американское промо: для других убыток, для меня - возможность попробовать, научиться.

Я ни с кем не соревнуюсь. Я под это не заточен. Мое топливо - соревноваться с собой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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