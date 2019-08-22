Марат Башаров мечтает вернуть бывшую жену

Один из самых талантливых и, чего уж скрывать, самых скандальных российских актеров, Марат Башаров, 22 августа отмечает 45-летие.

«Все идет к воссоединению»

В последние годы Башаров частый герой светской хроники. Всему виной - взаимоотношения с женщинами. И если развод с первой супругой, агентом Елизаветой Круцко, прошел гладко (они сохранили дружеские отношения ради общей дочери Амели и до сих пор работают вместе. - Ред.), то расставания со второй и третьей женами были бурными.

Напомним: актриса и племянница Эммануила Виторгана Екатерина Архарова обвинила Башарова в побоях. Пара развелась, но Башаров недолго ходил в холостяках. Артист почти сразу начал встречаться со своей поклонницей Елизаветой Шевырковой, с которой познакомился по переписке в Фейсбуке. Они поженились, родился сын Марсель. А потом грянуло признание Елизаветы прессе: Башаров сломал ей нос, и якобы это далеко не первый случай агрессии.

С Лизой, мамой Марселя, Башаров официально развелся. Но надеется, что они снова будут вместе. Фото: instagram.com

Шевыркова (сейчас она Башарова, носит фамилию актера) подала на развод, в ходе которого ей досталась квартира на Енисейской улице. А Башаров перебрался в загородный дом, который построил, еще когда был холостяком. Между тем друзья артиста заверили «КП», что, несмотря на развод, Марат намерен вернуть супругу.

- У Марата прекрасная жена, и я надеюсь, что у них все будет хорошо, - уверена коллега Башарова Юлия Галкина. - Насколько я знаю, все идет к воссоединению семьи. Сейчас это его главное желание.

Растит из сына футболиста

- Это мой самый лучший партнер по сцене, - говорит об имениннике коллега Башарова по спектаклю «Сублимация любви» Владимир Стержаков. - Помню, после спектакля в Саратове у меня случился сердечный приступ. Все актеры уехали первым самолетом в Москву, один Марат со мной остался, с врачами договаривался. Не бросил меня в тяжелый момент.

По словам Стержакова, у Башарова есть многолетнее хобби - он нападающий в хоккейной команде артистов «Комар» (там вместе с ним играют «иванушка» Кирилл Андреев, актер Андрей Соколов, каскадер Александр Иншаков и другие знаменитости. - Ред.). А вот своего трехлетнего сына Башаров решил отдать в футбол.

- Марат хочет, чтобы у Марселя был хороший тренер, который сумеет его увлечь футболом, - рассказывает Владимир Стержаков. - Уже в сентябре мальчик пойдет в футбольную секцию. И еще Марсель, как папа, очень любит рыбалку. Мы уже договорились с Башаровым, как только его сынишка чуть подрастет, возьмем палатки и поедем рыбачить.

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