2019-08-25T00:30:38+03:00
Звезды

Директор певицы - о ее здоровье: Ротару прекрасно выглядит и худеет в Италии

Представитель артистки прокомментировал разговоры о том, что она лечится от онкологии
Алина ЧЕРНОВА
Поделиться:
Певица с внуками Софией и Анатолием. Фото: instagram.comПевица с внуками Софией и Анатолием. Фото: instagram.com
Изменить размер текста:

На минувшей неделе в соцсетях появились слухи о проблемах со здоровьем 72-летней Софии Ротару. Один из пользователей соцсетей, отрекомендовавшись соседом «хуторянки», заявил, что артистка лечится от онкологии в Крыму. Мол, у Софии Михайловны в Ялте есть дача, где она и восстанавливает силы после тяжелых процедур.

Однако концертный директор Ротару Сергей Лавров заверил «КП», что с ее здоровьем все в порядке.

- Никакого рака у Софии Михайловны нет, - сказал «КП» звездный промоутер. - В Крым Ротару в этом году, к сожалению, вообще не приезжала, хотя у нее есть там дача и бизнес - семейный отель вилла «София». Ротару живет по-прежнему в Киеве. И если у нее есть какие-то медицинские процедуры, не связанные с выдуманным раком, то София Михайловна проходит их не в Крыму, а в Германии, в пригороде Франкфурта. Там обычно проводят полное обследование ее организма. У меня все спрашивают: почему София Михайловна так молодо выглядит? Она раз в год ездит на север Италии в одну из престижных клиник на очистку организма, на детокс-терапию. Там она правильно питается и худеет. Врачи составляют индивидуальное меню, подбирают витамины.

Здоровье Ротару подорвали диеты и пластика.Все гадают, в чём секрет вечной молодости Софии Ротару. А на самом деле здоровье певицы далеко не идеально...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Винокур показал неузнаваемую Софию Ротару

Певица праздновала очередной день рождения

Сложно поверить в то, что Софии Ротару исполнилось 72 года. Моложавая певица и не думает стареть. Поклонники не нарадуются на любимицу, а коллеги по цеху трогательно поздравили звезду с праздником. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «София Ротару: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Армия Израиля признала, что нанесла удар по Сирии
Yonhap: КНДР в субботу запустила две баллистические ракеты
SANA: Сирийские ПВО отражают атаку на Дамаск
Во Франции официально открылся саммит G7
Олег Меньшиков попал в реанимацию после употребления алкоголя
В Белом доме рассказали, о чем Трамп говорил с Макроном в Биаррице
"Важнейшая миссия": Шойгу напомнил о миротворческих целях в Приднестровье
Порошенко решил вразумить Зеленского словами из Библии
Полиция разогнала водометами протестующих против саммита G7 во Франции
США планируют добиваться реформирования ВТО
Онлайн-знакомства обошли по популярности поиск партнеров через друзей
МИД ответил на призыв посольства США отпустить Уилана из-под ареста
Полиция Берлина арестовала уроженца Чечни по подозрению в убийстве
Отрекшийся от престола король Испании перенес операцию на сердце
NASA: в космосе было совершено первое преступление
Ракетный корабль Черноморского флота провел учения в Средиземном море
Великобритания направила эсминец Defender в Ормузский пролив
Рогозин скорректировал дату перестыковки «Союза МС-14» с МКС
В Кремле назвали причину отставки посла России в Великобритании