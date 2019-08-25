Директор певицы - о ее здоровье: Ротару прекрасно выглядит и худеет в Италии

На минувшей неделе в соцсетях появились слухи о проблемах со здоровьем 72-летней Софии Ротару. Один из пользователей соцсетей, отрекомендовавшись соседом «хуторянки», заявил, что артистка лечится от онкологии в Крыму. Мол, у Софии Михайловны в Ялте есть дача, где она и восстанавливает силы после тяжелых процедур.

Однако концертный директор Ротару Сергей Лавров заверил «КП», что с ее здоровьем все в порядке.

- Никакого рака у Софии Михайловны нет, - сказал «КП» звездный промоутер. - В Крым Ротару в этом году, к сожалению, вообще не приезжала, хотя у нее есть там дача и бизнес - семейный отель вилла «София». Ротару живет по-прежнему в Киеве. И если у нее есть какие-то медицинские процедуры, не связанные с выдуманным раком, то София Михайловна проходит их не в Крыму, а в Германии, в пригороде Франкфурта. Там обычно проводят полное обследование ее организма. У меня все спрашивают: почему София Михайловна так молодо выглядит? Она раз в год ездит на север Италии в одну из престижных клиник на очистку организма, на детокс-терапию. Там она правильно питается и худеет. Врачи составляют индивидуальное меню, подбирают витамины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/667761" frameborder="0"></iframe> Здоровье Ротару подорвали диеты и пластика.Все гадают, в чём секрет вечной молодости Софии Ротару. А на самом деле здоровье певицы далеко не идеально...

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