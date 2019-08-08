Владимир Винокур показал неузнаваемую Софию Ротару

Сложно поверить в то, что Софии Ротару 7 августа исполнилось 72 года. Моложавая певица и не думает стареть. Поклонники не нарадуются на любимицу, а коллеги по цеху трогательно поздравили звезду с праздником.

Не остался в стороне и Владимир Винокур. Юморист разместил в блоге фотографию, на которой нежно обнимает Софию Михайловну.

"Сонечка! С Днем рождения! Живи долго! 1989 год. Австралия, Гастроли, помнишь? От всей моей семьи - поклон! Любим!", - гласит подпись.

Архивный снимок 30-летней давности вызвал восторг у публики. В те годы Ротару была уже знаменитой певицей и гастролировала по всему миру. На фото видно, как изменилась артистка за последние годы. Только не в худшую, а в лучшую сторону.

Многие отметили, что если б не фото, они бы не признали в женщине с химической завивкой любимую певицу. Ротару стала гораздо стройнее, ухоженнее и вообще буквально расцвела.

В свои 72 года она выгладит на 50. И то ли еще будет!

Кстати, недавно стало известно, что София Ротару даст несколько концертов в России. В частности, она выступит на "Новой волне". Выступить в Сочи певицу убедил ее давний друг Игорь Крутой. Продюсер лично обратился к Софии Михайловне с этой просьбой, и она не отказала.

Информацию о том, что поклонники смогут увидеть Ротару на "Новой волне", подтвердил и ее концертный директор Сергей Лавров. По его словам, знаменитая хуторянка также планирует выступить в Ростове, Краснодаре и других городах. Также директор рассказал, что звезда находится в прекрасной физической форме, несмотря на солидный возраст. Она не курит и почти не пьет. Может изредка позволить себе бокал белого вина.