Яндекс, ответь: «Монстр живет на острове, любит выпить. Что за фильм?»

Вам тоже наверняка иногда звонили друзья с глупыми и неожиданными вопросами. Ну, например: «Как называется фильм, в котором енот ходит с базукой?» Или «Как называется кино, где Анджелина Джоли угоняет машины?»

Нет, конечно, по таким описаниям угадать сравнительно легко. Но пользователи «Яндекса», обращаясь не к живым друзьям, а к поисковой системе, составляют порой совсем несусветные запросы.

У АМЕРИКАНЦЕВ БЛОНДИНКИ ОХОТЯТСЯ В КОСМОСЕ, У РУССКИХ МЕНТ ТЕРЯЕТ ПАМЯТЬ В ДЕРЕВНЕ

Вообще-то «Яндекс» решил выяснить: какие фильмы чаще всего ищут люди? Авторы исследования взяли все запросы за 2017-2019 годы, где встречались формулировки типа «фильм в котором» или «триллер где».

Фото: Исследование Яндекса

Оказалось, что героев чаще всего характеризуют просто: «девушка», «парень», «мужчина», «женщина», человек». Если говорить о действиях, которые совершают эти люди, то пятерка самых популярных глаголов - убивать, умирать, находить, жить, попадать (не в смысле на деньги, а в смысле куда-то).

Среди вещей и частей тела, по которым можно опознать персонажа, чаще всего упоминаются рука, голова, деньги и волосы. Самые популярные места действия — школа, город, тюрьма, лес, остров.

Фото: Исследование Яндекса

А что касается национальных особенностей картин, все типично и узнаваемо. Если ищут русскую картину, чаще всего используют в запросе слова «подруги» и «менты». Другие популярные персонажи - «бизнесмен», «няня» и «следователь», действия - «посадить в тюрьму», «попадать в прошлое», «подставлять», «потерять память», «устраиваться на работу». Время или место - «деревня», «дедом», «Новый год», «дача» и «зона». Вот такой складывается портрет отечественного кинематографа (и особенно отечественных сериалов) - надо сказать, довольно точный.

Правда, когда ищут старые советские фильмы, задают другие слова. Если верить пользователям «Яндекса», самые популярные советские герои - собака, солдат, дед, кот, медведь - чаще всего пьют, поют, строят, кричат или куда-то плывут.

Фото: Исследование Яндекса

Если речь о китайском кино, в нем ученики, учителя, мастера, драконы, императоры и демоны дерутся, летают, прыгают, защищают и нападают. (Тоже почти полная картина всего тамошнего популярного киноискусства). В голливудском кино самые популярные герои - подросток, солдат, студент, блондинка и президент - худеют, переезжают, попадают в тюрьму, охотятся или расследуют, а делают они все это на вечеринке, в космосе, в пустыне, в колонии, и иногда во время празднования Рождества. Пример запроса - «американский фильм где была компания подростков у одного из них ремень с лассо и кто то сидел в подвале».

Некоторые картины авторы исследования попытались определить в десяти словах, которые чаще всего использовали люди, их искавшие. Тут почти викторина. Попробуйте угадать, о каком фильме идет речь: «влюбляться», «операционная система», «мужчина», «компьютерный интеллект», «робот», «компьютер», «общаться», «виртуальный», «Скарлетт Йоханссон», «голос». (Правильный ответ - «Она» Спайка Джонзи).

Фото: Исследование Яндекса

Ну, или вариант попроще. «Конец света», «спасать», «космонавты», «астероид», «Брюс Уиллис», «Земля», «космос», «взрывать», «бурить», «бурильщики». (Не угадает только тот, кто последние 20 лет проспал - или никогда не включает телевизор, по которому «Армагеддон» Майкла Бэя показывают раз в неделю).

«МУЖИК ЕСТ ДРУГИХ МУЖИКОВ В ГОРАХ В ТРУДНЫХ УСЛОВИЯХ»

Ну и, конечно, самая смешная часть исследования озаглавлена «Просто хорошие запросы». Трогательно до слез. И, кстати, даже кинокритику со стажем сложно угадать, какие фильмы имели в виду пользователи. Иногда можно опознать картины - «Короля льва», «Дитя тьмы» с Верой Фармигой, «Шапито-шоу» Сергея Лобана или спродюсированного М. Найтом Шьямаланом «Дьявола», но множество картин, образы из которых которых роились в мозгах у бедовых киноманов, узнать почти невозможно…

Фото: Исследование Яндекса

«фильм в котором британка сыграла русскую девушку хорошая игра бровями»

«аниме где главный герой хотел силой зобрать деньги а зобрал трусики»

«комедия в которой как правило не наблюдается никакого смысла»

«кино где мужик женился на первой встречной ради ноутбука»

Фото: Исследование Яндекса

«как называется японский фильм про парня который совершил ритуал с лифтом и попал в другой мир»

«фильм в котором лысый сбегают с другим лысым из тюрьмы и спасают другого лысого»

«фильм где все идиоты»

«фильм где в конце все умирают»

Фото: Исследование Яндекса

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«смотреть фильм про то как люди застряли в лифте с дьяволом в хорошем качестве»

«боевик где петух дерется как человек»

Фото: Исследование Яндекса

«детский фильм где мальчик решал проблемы с помощью коня увеличивал квартиру»

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«как называется ужастик где девочка оказывается взрослой женщиной»

«как называется сериал где избитый парень рассказывает про игорька»

Фото: Исследование Яндекса

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Фото: Исследование Яндекса

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«старый индийский фильм где собака спасает ребенка о солнцепека и мажет кремом»

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Фото: Исследование Яндекса

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Фото: Исследование Яндекса

Фото: Исследование Яндекса

Фото: Исследование Яндекса