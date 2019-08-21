Наследство актрисы Александры Назаровой: двушка с видом на кладбище и ржавые «Жигули»

20 августа не стало актрисы Александры Назаровой. Народной бабушке России, так ее называли за одну из самых ярких ролей бабы Нади в сериале «Моя прекрасная няня», было 79 лет. Несмотря на возраст, актриса много работала: играла в театре, снималась в кино и сериалах, не отказывалась даже от рекламных роликов. График был плотным, но жила актриса очень скромно.

Из недвижимости — двухкомнатная квартира в Москве на улице 2-й Пугачевской, площадью чуть больше 40 квадратных метров. Малогобаритку в пятиэтажной хрущевке с видом из окон на Преображенское кладбище Александра Ивановна много лет назад получила от театра имени Ермоловой, в котором она проработала 40 лет.

Актриса Александра Назарова в 2016 году.Фото: Борис КУДРЯВОВ

В крохотных комнатушках актриса поначалу ютилась вместе с сыном Дмитрием и его женой. Но две хозяйки на одной кухне, как известно, не уживаются. Тогда актриса решила не мешать молодым и ненадолго съехала в однушку, которую сняла неподалеку. Семь лет назад, уже после смерти сына, актриса вернулась в свою квартиру. В гостиной жила сама, а вторую комнату заняла внучка Саша.

- Помню что она после переезда сразу затеяла ремонт. Купила девочке розовую кроватку, игрушки. А сама жила в гостиной и спала на диване, - рассказала «КП» соседка актрисы Надежда Зверева.

Это единственная недвижимость, которой владеет актриса. А вот машин у нее было три. И тут тоже без роскоши: отечественные «Жигули», малолитражка «Дэу Матиз» и небольшой внедорожник «Сузуки Джимни».

Все это добро достанется единственной наследнице актрисы - внучке Александре.

Александра Назарова в фильме "Путешествие в апрель", 1962 г. Фото kino-teatr.ru

ДОСЬЕ «КП»

Александра Назарова родилась в 1940 году в Ленинграде в семье актеров. Ее отец, Иван Назаров, был заслуженным артистом РСФСР, мать, Александра Матвеева, работала в театре. Назарова окончила Ленинградский театральный институт, после чего переехала в Москву и начала работать в Центральном детском театре (сейчас — Российский академический молодежный театр, РАМТ). Впоследствии она перешла в театр Ермоловой.

Александра Назарова известна российским зрителям по ролям в фильмах "А если это любовь?", "Экипаж", "Принцесса на бобах", сериалу "Бригада", "Моя прекрасная няня". За плечами у актрисы более 80 ролей. Назарова озвучила сотни персонажей мультфильмов и киногероев. Также знаменитая актриса работала в театре имени Ермоловой и Центральном детском театре.

В 2001 году Александре Назаровой было присвоено звание народной артистки России.

Несколько лет назад артистка пережила большое горе: умер ее единственный сын Дмитрий. После его смерти она занялась воспитанием своей внучки, Александры. Ей было всего два года, когда не стало ее отца. Народная артистка так и не узнала, что стало причиной смерти единственного сына.

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