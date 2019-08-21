На экраны выходит фильм «Битва» - о танцоре, потерявшем слух

Молодой и амбициозный танцор, мечтавший покорить все вершины, в результате травмы лишается слуха. Человек, для которого танец был смыслом жизни - остается в тишине. Этой непростой истории посвящен новый фильм «Битва» режиссера Анара Аббасова, выпускника мастерской Алексея Учителя и Алексея Гелейна на режиссерском факультете ВГИК.

Битва Трейлер (2019).Трейлер фильма Битва 2019 года

“Не вызвать жалость, а показать историю про человека, который обрел силу”

Идея картины появилась более десяти лет назад - в юности Анар сам увлекался танцами, гастролировал с коллективом Crazy, выступал со звездами, ставил номера для «Фабрики звезд», участвовал в шоу MTV «Звезда танцпола». На третьем курсе Анар снял документальную картину о реальном танцоре, ставшем протипом героя “Битвы”.

- Во время учебы во ВГИКе я познакомился с Максимом Шейниным, руководителем танцевального коллектива слабослышащих ребят, которые выходили даже на обычные конкурсы, - рассказывает Анар Аббасов.

В конце-концов идею поддержал Алексей Учитель, ставший продюсером картины:

- Меня привлекло сочетание внешнего рисунка танца, который привлекателен визуально, драматической истории с хорошим финалом и сквозной мысли про шанс для каждого – можно выйти победителем даже из самых непростых жизненных ситуаций.

Помимо Максима, в образе героя картины можно увидеть черты биографий и характеров еще очень многих:

- Огромное количество людей проходили внутренний путь от депрессии к «нахождению» настоящего себя, вопреки всему, и это касалось не только танца и глухоты, но и слепоты, и потери движения. Для нас главным было не вызвать жалость и не спекулировать на этом, а показать историю про человека, который обрел силу именно проходя свой сложный путь и вышел на самостоятельную победу, - говорит соавтор сценария Андрей Курейчик. - В «Битве» наш герой по всем правилам не может победить, не может стать лидером, не может вести команду за собой, потому что ему противостоит не только профессионал, но и человек, который элементарно слышит музыку – в этом его физическое преимущество. Фильм строится на том, что есть вещи сильнее этого преимущества - это понимание, любовь, вера в себя.

Создатели надеются, что фильм поможет многим людям найти в себе силы и поверить в себяФото: кадр из фильма

Исполнитель главной роли учил язык жестов вместе со своим героем

Исполнитель главной роли нашелся не сразу: поначалу Анар Аббасов искал танцора, но затем понял, что драматическую часть роли сможет “потянуть” лишь очень талантливый и опытный профессиональный актер. Выбор пал на артиста «Гоголь-центра» Риналя Мухаметова. За последний год он воплотил в жизнь сразу нескольких образов героев, столкнувшихся с ограничением собственных возможностей: юноша с ДЦП Саша Ковалев во «Временных трудностях», лишенный колдовством речи Норман в фэнтези «Эбигейл» и, наконец, потерявший слух Антон в танцевальной драме «Битва».

- Все эти герои показывают, что жизнь намного шире и интереснее, чем кажется, да и мне всегда нравился термин «не такой, как все», - уверен Риналь Мухаметов. - Жизнь Антона разделяется на «до» и «после» травмы. Он оказывается перед выбором принятия и непринятия себя таким, каким он стал, и это, как правило, очень тяжело. Раньше он слышал то, что слышат все, а теперь он слышит то, что даровано слышать немногим. И очень нелегко построить построить мост между этими мирами.

По удачному совпадению, Риналь в юности занимался брейк-дансом и жил этой культурой. Благодаря помощи лучших хореографов, артист смог вспомнить старые навыки и исполнять многие танцы сам, без дублера.

В начале фильма Антон идет на риск и поджигает собственную куртку, чтобы танцевальный номер превратился в настоящее дерзкое шоуФото: кадр из фильма

Зато с нуля пришлось осваивать язык жестов. Риналь учился у педагога-сурдолога параллельно со своим героем, Антоном.

- Мой герой не является глухим, он становится оглохшим, а это совершенно другое психологическое состояние, - говорит Риналь. – И это - другая техника речи, поначалу человек говорит практически без изменений, произнося все буквы, немного меняя интонацию фраз, но со временем, если не вмешивается медицина, начинаются изменения.

Особенные дети стали актерами фильма

Важный поворотный момент сюжета - встреча со слабослышащими детьми в школе, куда приходит Антон. Несмотря на свои ограниченные возможности, ребята пытаются танцевать и повторять движения артистов, которых видели по телевизору и на уличных баттлах. Да, выходит неуклюже - но эти дети танцуют сердцем. И Антон решает стать их наставником. Он помогает детям научиться танцевать, а дети ему - вновь полюбить жизнь.

Роль мальчишки по кличке Рыжий сыграл Артем Карпов, юный танцор из Ленинградской области.

Важный поворотный момент сюжета - встреча Антона со слабослышащими детьмиФото: кадр из фильма

- К моменту съемок я 6 лет занимался брейк-дансом, и весь наш коллектив «Брэйкинг Академия» позвали на кастинг. Я даже не сразу поверил, что мне дали такую большую роль, - говорит школьник. - Во время съемок одной из сцен у меня не получалось заплакать. Риналь подошел и рассказал, как это можно сделать. Нужно было закрыть глаза, пальцами нажать на глаза, и когда появятся звездочки, открыть глаза и не моргать. И у меня действительно полились слезы в кадре.

В фильме снялись и слабослышащие дети, которые играют сами себя.

- Дети – это, пожалуй, одно из самых ярких впечатлений со съемок нашего фильма. Они – невероятные! В моей команде были и слабослышащие дети. И работать с ними было одно удовольствие. Мы вместе разучивали танцевальные партии, играли, обменивались хорошим настроением, обсуждали, зачем из дубля в дубль нужно повторять одно и то же, если это уже сняли, - говорит Риналь Мухаметов.

ВАЖНО

Фильм адаптируют для особенных зрителей

Создатели “Битвы” надеются, что фильм увидят те зрители, которым такие истории преодоления - нужнее всего.

Компания «ВОС-фильм» создала тифлокомментарии для картины:

- Фильм «Битва» решает очень большую социально-психологическую проблему. Чтобы люди, столкнувшись с трагедией, не замыкались в ближнем круге, а находили в себе силы и желание оставаться в обществе, продолжать создавать то, что любят. И вот как раз именно с мотивационной точки зрения фильм «Битва» очень важен, - уверен координатор проекта «ВОС-фильм» Михаил Корнеев.