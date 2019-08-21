Россия зарабатывает на одном китайском туристе всего 100 рублей

Невозможно, кажется, прийти на Красную площадь в такое время, чтобы там не фотографировались во всевозможных позах туристы из Китая. Ощущение подтверждается цифрами статистики: в первом квартале года из Поднебесной к нам приехали 342 тысячи человек, что на 17% больше, чем годом ранее. Большинство из них — 163 тысячи — решили провести в России отпуск.

Они потратили здесь больше отпускников из любой другой страны — 264 миллиона долларов. По этому показателю китайцы впервые обогнали граждан Украины.

Эксперты уверены, эти деньги — только вершина айсберга. Львиная доля юаней, которые привозят с собой китайские туристы, проходит мимо экономики России.

- Не секрет, что в Москве и Санкт-Петербурге создана целая теневая туриндустрия для гостей из КНР, которой владеют сами же китайцы. У них есть свои гостиницы, рестораны, магазины, в которых действует китайская платежная система. Значит, этих денег не получают российские фирмы, их не видит Налоговая, - сказал «КП» директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко. - Российские туркомпании зарабатывают только тем, что заверяют списки по китайским группам. Стоимость одной фамилии в таком списке — 50-100 рублей на Дальнем Востоке, в Москве и Питере чуть подороже. Это весь доход.

Конечно, что-то еще перепадает магазинам, музеям и общепиту, но если бы официальная статистика учитывала все траты китайцев, цифры были на порядок больше.

Между визы граждан РФ и КНР для поездок друг к другу не нужны. Нужно только заранее подать список тургруппы.

- Во всем мире принимать туристов, проводить для них экскурсии могут только резиденты, то есть фирмы, зарегистрированные в той стране, куда приехал путешественник, - сказал «КП» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. - У нас такой законопроект два с лишним года лежит в Минэкономразвитии.

Вот и получаются ситуации, когда китайский гид водит толпу соплеменников по Красной площади, рассказывая им по-китайски о Кремле. Только вот что он говорит?

- Проверить это практически невозможно. Многие китайские экскурсоводы, мягко говоря, не самые подкованные люди. По слухам, они на полном серьезе рассказывают, будто Кремль построили китайцы. Мол, русские бы так не смогли, а они вон какую Великую стену отгрохали, - сокрушается Александр Осауленко.

Кстати, путешественники из Поднебесной тоже недовольны. Соотечественники в России все чаще норовят их надуть: поселить в отель похуже, накормить поменьше, чем было обещано.

- Китайцы изменились, это уже не дешевая рабочая сила, которая производит ширпотреб, и готова терпеть любые лишения. Сейчас они любят с шиком пройтись по магазинам. На одежду, ювелирку, предметы искусства, сувениры один турист из Поднебесной может потратить от 100 до 60 тысяч рублей, - говорит Барзыкин.

КОНКРЕТНО

Сколько денег оставляют в России иностранцы

Китайцы — $264 млн

Украинцы — $190 млн

Казахи — $189 млн

Киргизы — $90 млн

Узбеки — $83 млн

По данным ЦБ РФ за первый квартал 2019

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