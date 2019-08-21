2019-08-21T18:06:54+03:00
Общество

«Пятёрочка» вместе с Marvel запустила сиквел акции «Стиратели»

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с компанией Disney в России и СНГ запускает федеральную маркетинговую акцию «Стиратели-2». Она станет продолжением уникального для российского рынка ритейла сотрудничества с брендом Marvel
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В период с 20 августа по 7 октября за каждые 555 рублей в чеке или за покупку промотоваров гости всех магазинов торговой сети «Пятёрочка» получат в подарок игрушку-штамп в виде одного из супергероев MARVEL.

Акция по одной из самых популярных в мире франшиз MARVEL сочетает игровую и коллекционную механики: полный набор включает 16 игрушек-штампов супергероев (6 разноцветных и 10 одноцветных штампов-ластиков) и альбом для их коллекционирования с красными и синими чернилами для штампов. В поддержку «Стирателей-2» разработана масштабная коммуникация, включающая ТВ, наружную рекламу, in-store, digital-спецпроекты, размещения в кинотеатрах, метро и школах. Кроме того, на специальном сайте стиратели2.рф доступны различные онлайн-игры, конкурсы и другой развлекательный контент.

«Прошлогодняя акция показала высокую эффективность: розничный товарооборот увеличился на 2,7 %. Каждый десятый гость «Пятёрочки» получал в подарок в магазине супергероев MARVEL. Такого уровня вовлечения удалось достигнуть как благодаря широкой известности и невероятной популярности франшизы не только среди детей, но и взрослых, так и за счёт увлекательной механики проекта. В этом году мы сделали игрушки MARVEL ещё более функциональными и эмоциональными, услышав пожелания наших гостей в ходе прошлой акции. Теперь каждый из них со своим уникальным штампом и в фирменных геройских цветах. Уверена, что будет интересно собирать всю коллекцию супергероев всей семьёй, играть и обмениваться ими. Кроме того, игрушка-ластик может пригодиться ребёнку на уроках в школе», - отмечает руководитель управления бренд-маркетинга торговой сети «Пятёрочка» Татьяна Степанова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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