Лев Лещенко впервые за долгое время появился на красной дорожке с женой

Лев Лещенко более 40 лет счастлив в браке с супругой Ириной Багудиной. В последние годы певец крайне редко появляется на светских мероприятиях, предпочитая шумные вечеринки домашнему уюту. Однако на днях мэтр российской сцены впервые за долгое время появился на красной дорожке вместе с 65-летней женой.

Лев Лещенко и его возлюбленная посетили премьеру фантастического фильма "Эбигейл" в столичном киноцентре "Октябрь". Перед началом показа 77-летний певец с супругой Ириной позировали фотографам, а затем направились в зрительный зал.

Напомним, Ирина стала второй женой Льва Лещенко. Они познакомились в 1976 году на гастролях в Сочи. Певец не раз отмечал в интервью, что Ирина стала любовью всей его жизни. Она училась на экономиста по обмену в Венгрии, а в Сочи приехала на каникулы.

"Это был курортный роман, можно сказать. Я еще училась и приехала отдыхать. Иду по вестибюлю гостиницы, а женщина, которая шла слева от меня, с придыханием сказала: «Ой, посмотрите, кто к нам приехал!». Я невольно посмотрела, «кто к нам приехал», но я его не знала. Он стоял такой полноватый, слегка припухшее лицо, одет был во все джинсовое - по моде того времени. И меня поразили его глаза, которые были абсолютно распахнуты всему миру. Я таких людей, которые открыты и готовы что-то сказать, сообщить или принять какую-то информацию, никогда не встречала. И все, может, больше я его никогда бы не увидела, не услышала, если бы судьба нас не соединила, не познакомила к вечеру этого же дня. Это была любовь с первого взгляда. Такое бывает", - признавалась она в одном из интервью.

Лев Лещенко и его возлюбленная посетили премьеру фантастического фильма "Эбигейл" в столичном киноцентре "Октябрь"Фото: Instagram.com

На момент знакомства с Лещенко Ирине было 22, а певцу - 34, но разница в возрасте не помешала пылким чувствам. "Он в то время был женат, но рассказал мне об этом сразу. Я была инфантильная и не задумывалась на тему, что разбиваю его семью. Были только он и я. И все. И ощущение, что мы вместе", - добавила Ирина. В 1978 году они поженились.

Детей у Лещенко и его жены нет. В выпуске программы "Сегодня вечером", который был посвящен 77-летию певца, Ирина призналась, что печаль из-за отсутствия у них с Львом Валерьяновичем потомства находится где-то глубоко внутри. "Со мной случилось это несчастье, которое потом еще раз случилось. И это определило мою самую большую проблему, беду. Я все время находилась в какой-то надежде, в достижении чего-то очень долго, лет, наверное, 10-12 посвятила этому", - делилась Ирина.