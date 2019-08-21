2019-08-21T15:19:20+03:00
Звезды

Наташа Королева вышла в свет с сыном и его девушкой

Архип трогательно обнимал возлюбленную
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певица Наталья Королева, ее сын Архип и модель Мария Слугина на премьере фильма "Эбигейл" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" на Новом Арбате. Фото Сергей Фадеичев/ТАССПевица Наталья Королева, ее сын Архип и модель Мария Слугина на премьере фильма "Эбигейл" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" на Новом Арбате. Фото Сергей Фадеичев/ТАСС
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Наташа Королева появилась на премьере фильма "Эбигейл" в компании 17-летнего сына и его 24-летней девушки. Архип нежно обнимал Марию Слугину, а певица светилась от счастья.

О романе Архипа Глушко с бывшей участницей "Дома-2" стало известно несколько месяцев назад. Молодые люди не скрывают свои отношения. А родители парня - Наташа Королева и Сергей Глушко - одобрили его выбор. В недавнем интервью певица заверила, что сын не спешит со свадьбой и детьми.

И вот на днях Наталья вышла на красную дорожку в Москве в компании сына и его возлюбленной. Они постоянно находились вместе, втроем позировали фотографам.

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Наташа вместе с сыном Архипом и его девушкой Марией посетила премьеру фильма "Эбигейл"
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Для Архипа и Марии это был первый совместный выход свет. Впрочем, как и первое совместное появление Королевой в компании потенциальной невестки. Наташа не скрывала гордости за сына и его избранницу.

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В центре внимания
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Впрочем, сегодня, 21 августа, у артистки еще один повод для праздника. В этот день в 2003 году знаменитость вышла замуж за Тарзана.

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Мы с тобой, мой Сладусик, кайфуем, сексуем, шалим и зажигаем
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Наташа Королева и Сергей Глушко познакомились, когда певица разводилась с Игорем Николаевым. Как рассказывали сами звезды, их первая встреча состоялась в стрип-клубе. Пришедшая туда развлечься Наташа не могла не обратить внимание на соблазнительного Тарзана. Роман артистки и стриптизера был бурным и стремительным. В скором времени звезда забеременела и родила сына.

"Что бы там не говорили, что бы там не сочиняли и не придумывали! Мы с тобой, мой Сладусик, кайфуем, сексуем, шалим и зажигаем, а самое главное - любим друг друга с каждым годом все сильнее! Топазовая, говорят, у нас сегодня!", - трогательно обратилась к мужу на 16-ю годовщину бракосочетания Наташа.

В свою очередь, Сергей Глушко написал: "Спасибо за 16 лет счастья!".

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Тарзан трогательно обратился к Наташе Королевой в годовщину свадьбы
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ИСТОЧНИК KP.RU

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