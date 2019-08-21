Наташа Королева вышла в свет с сыном и его девушкой

Наташа Королева появилась на премьере фильма "Эбигейл" в компании 17-летнего сына и его 24-летней девушки. Архип нежно обнимал Марию Слугину, а певица светилась от счастья.

О романе Архипа Глушко с бывшей участницей "Дома-2" стало известно несколько месяцев назад. Молодые люди не скрывают свои отношения. А родители парня - Наташа Королева и Сергей Глушко - одобрили его выбор. В недавнем интервью певица заверила, что сын не спешит со свадьбой и детьми.

И вот на днях Наталья вышла на красную дорожку в Москве в компании сына и его возлюбленной. Они постоянно находились вместе, втроем позировали фотографам.

koroleva_fanpage Наташа вместе с сыном Архипом и его девушкой Марией посетила премьеру фильма "Эбигейл"

Для Архипа и Марии это был первый совместный выход свет. Впрочем, как и первое совместное появление Королевой в компании потенциальной невестки. Наташа не скрывала гордости за сына и его избранницу.

arkhipglushko В центре внимания

Впрочем, сегодня, 21 августа, у артистки еще один повод для праздника. В этот день в 2003 году знаменитость вышла замуж за Тарзана.

koroleva__star Мы с тобой, мой Сладусик, кайфуем, сексуем, шалим и зажигаем

Наташа Королева и Сергей Глушко познакомились, когда певица разводилась с Игорем Николаевым. Как рассказывали сами звезды, их первая встреча состоялась в стрип-клубе. Пришедшая туда развлечься Наташа не могла не обратить внимание на соблазнительного Тарзана. Роман артистки и стриптизера был бурным и стремительным. В скором времени звезда забеременела и родила сына.

"Что бы там не говорили, что бы там не сочиняли и не придумывали! Мы с тобой, мой Сладусик, кайфуем, сексуем, шалим и зажигаем, а самое главное - любим друг друга с каждым годом все сильнее! Топазовая, говорят, у нас сегодня!", - трогательно обратилась к мужу на 16-ю годовщину бракосочетания Наташа.

В свою очередь, Сергей Глушко написал: "Спасибо за 16 лет счастья!".