Волочкова надела фату с прозрачным нарядом

В прошлом месяце «КП» эксклюзивно опубликовала главы из мемуаров балерины Анастасии Волочковой «Плата за успех». Книга оказалась настолько успешной, что издательство уговорило артистку допечатать тираж.

-И мы решили обновить книгу. Добавили главу «Расплата за успех» и в целом стиль книги немного изменили. Плюс там будет дополнительная реальность - с помощью смартфона вы сможете увидеть одно из архивных видео, мое выступление на одной из самых известных мировых площадок, - рассказала «КП» Анастасия Волочкова.

На презентации, которая прошла в ресторане «Воробьёвы горы», Анастасия появилась в прозрачном белоснежном наряде и фате.

-Все ждут мою свадьбу, приписывая мне разных мужчин, -делится с «Комсомолкой» балерина.- Это фата из моего нового спектакля «Балерина в зазеркалье цирка». Но я не исключаю, что у нас с любимым будет свадьба. Когда это будет и кто мой избранник -это я расскажу только накануне свадьбы. Я так люблю секреты и так люблю удивлять.

На презентации Анастасия появилась в прозрачном белоснежном наряде и фатеФото: Мария РЕМИЗОВА

По словам балерины, она почти не ела во время недавнего отдыха в Греции, поэтому так феноменально постройнела.

-Я всегда мало ем. Меня мама с детства приучила. Она мне готовила овощные котлетки, которые я очень любила. И сейчас ем только овощи: огурчики, салатик,-говорит артистка. -Все меня пытаются сфотографировать с вином. Вот сегодня в моем стакане вода, но это не значит, что я не люблю вино. Люблю. И в этом нет ничего криминального. У нас полстраны не просыхает, а бокал вина Анастасии Волочковой такой ажиотаж вызывает (смеётся.).

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