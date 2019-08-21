2019-08-21T19:30:44+03:00
Звезды

Волочкова надела фату с прозрачным нарядом

Балерина снова намекает на скорую свадьбу
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
Поделиться:
Книга оказалась настолько успешной, что издательство уговорило артистку допечатать тиражКнига оказалась настолько успешной, что издательство уговорило артистку допечатать тиражФото: Мария РЕМИЗОВА
Изменить размер текста:

В прошлом месяце «КП» эксклюзивно опубликовала главы из мемуаров балерины Анастасии Волочковой «Плата за успех». Книга оказалась настолько успешной, что издательство уговорило артистку допечатать тираж.

-И мы решили обновить книгу. Добавили главу «Расплата за успех» и в целом стиль книги немного изменили. Плюс там будет дополнительная реальность - с помощью смартфона вы сможете увидеть одно из архивных видео, мое выступление на одной из самых известных мировых площадок, - рассказала «КП» Анастасия Волочкова.

На презентации, которая прошла в ресторане «Воробьёвы горы», Анастасия появилась в прозрачном белоснежном наряде и фате.

-Все ждут мою свадьбу, приписывая мне разных мужчин, -делится с «Комсомолкой» балерина.- Это фата из моего нового спектакля «Балерина в зазеркалье цирка». Но я не исключаю, что у нас с любимым будет свадьба. Когда это будет и кто мой избранник -это я расскажу только накануне свадьбы. Я так люблю секреты и так люблю удивлять.

На презентации Анастасия появилась в прозрачном белоснежном наряде и фате Фото: Мария РЕМИЗОВА

На презентации Анастасия появилась в прозрачном белоснежном наряде и фатеФото: Мария РЕМИЗОВА

По словам балерины, она почти не ела во время недавнего отдыха в Греции, поэтому так феноменально постройнела.

-Я всегда мало ем. Меня мама с детства приучила. Она мне готовила овощные котлетки, которые я очень любила. И сейчас ем только овощи: огурчики, салатик,-говорит артистка. -Все меня пытаются сфотографировать с вином. Вот сегодня в моем стакане вода, но это не значит, что я не люблю вино. Люблю. И в этом нет ничего криминального. У нас полстраны не просыхает, а бокал вина Анастасии Волочковой такой ажиотаж вызывает (смеётся.).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Боль дикая": Волочкова обнажила свои раны

Балерина напугала своих поклонников (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Анастасия Волочкова: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Роспортребнадзор советует беременным отказаться от поездок в Испанию
Путин ответил на вопрос о планах после президентского срока
Трамп назвал "неуместными" слова премьер-министра Дании о том, что идея продажи Гренландии абсурдна
Путин заявил, что работа по прокладке "Северного потока-2" в Финляндии завершена
Восьмилетний угонщик прокатился по немецкому автобану со скоростью 140 км/ч
Президент Финляндии в начале переговоров поприветствовал Путина фразой на русском
В Вологодской области вертолет задел ЛЭП и упал в воду
Правительство РФ изучит вопрос поставок ряда иностранных лекарственных средств
Ученые: возникновение психических расстройств связано с ухудшением экологии
Более половины российских работодателей отпускают заболевших сотрудников без медсправки
Глава Мозамбика планирует обсудить с Путиным вопрос привлечения инвестиций РФ
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа
Ущерб от лесных пожаров составил 7 миллиардов рублей
В Совфеде заявили, что серьёзные международные проблемы без России в G8 решить нельзя
Германия прокомментировала заявление Трампа о возвращении к формату G8
Зеленский внес на рассмотрение кабмина три кандидатуры на должности губернаторов
В Китае зафиксирован случай заражения человека «птичьим гриппом» H5N6
Правительство Германии тратит сотни миллионов евро на содержание войск США
В Госдуме оценили ситуацию на западных границах России
В США подтвердили, что над Йеменом сбили американский разведывательный беспилотник
Третьяковку на Крымском Валу закроют на четыре-пять лет
Администрация Трампа хотела платить Дании 600 млн долларов в год за Гренландию