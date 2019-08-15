"Боль дикая": Волочкова обнажила свои раны

Двухнедельный вояж Анастасии Волочковой закончился чрезвычайным происшествием. Балерина по возвращении из Греции разбила ноги. Глядя на глубокие раны артистки, становится не по себе.

"Ну, как-то так... Видимо, без приключений моя жизнь была бы скучна... Это было ужасно... Не успела вернуться, называется...", - подписала фотографии Анастасия Волочкова. На снимках она демонстрирует разбитые коленки. "Боль дикая", - не сдерживаясь, поведала поклонникам знаменитость.

Настя не рассказала, что с ней произошло, но судя по снимках, ей очень плохо. Сейчас рядом с танцовщицей находится любимая дочь Ариадна. Девушка, вероятно, ухаживает за травмированной родительницей. Волочкова сделала фото с наследницей и трогательно его подписала: "Моя радость".

Бывшая прима-балерина Большого театра в последнее время совсем себя не щадит. Она работает буквально на износ. Из-за бешеного графика Настя элементарно не успевает нормально поесть. Она очень сильно похудела. Складывается ощущение, что звезду не держат ноги от усталости и ее качает от ветра.

Даже на отдыхе Волочковой приходилось не только позировать в мини-бикини по жаре и показывать шпагаты в разных позах, но и давать мастер-классы. Во время одного из них Анастасия едва не лишилась чувств.

volochkova_art Знаменитый шпагат Волочковой

"Если честно, я вчера чуть в обморок не упала от нагрузки на жаре и от голода. Я же не ем практически. Но зато я в форме, стройная... Просто я сильная, и никогда перед зрителями не показываю усталости. Но она так накопилась... Я вчера за весь день съела четыре ложки бульона. Но все прекрасно!.. Я, кажется, за вчерашний день еще больше похудела...".