Знакомьтесь - рожденные после 2000-го: Они не знают общения без гаджетов и Россию до Путина

Мы еще не успели привыкнуть к миллениалам (поколению, которое родилось в восьмидесятые и девяностые), как им на пятки уже наступает новое племя младое, незнакомое. Ученые называют их центениалы, или поколение Z. Это люди, родившиеся после 2000 года. Их уже треть населения земли. В России Z пока поменьше - примерно 18%. Но ожидается, что уже в этом году они по численности перегонят предшественников. «Комсомолка» при помощи экспертов определила главные характерные черты новейшего поколения россиян и попыталась разобраться, как они поменяют страну, а значит, и нас вместе с нею.

ШЕСТОЕ ЧУВСТВО ИНФОРМАЦИИ

- многозадачны

- быстро переключают внимание

- воспринимают информацию малыми порциями

Если нынешние 30-летние, а тем более 50-летние в свое время вынуждены были учиться работать на компьютере и пользоваться смартфоном (а кое-кто до сих пор не освоил эту науку), то их дети и внуки буквально родились «с пальцем на кнопке». Ученые даже придумали красивые термины: нынешние подростки - это цифровые аборигены, а взрослые - цифровые иммигранты.

Благодаря естественному освоению технологий центениалы многозадачны. Старшие часто ругаются, когда подросток сидит перед телевизором, уставившись в экран смартфона, а на коленях раскрытая книга. Но для Z это абсолютно нормально.

- Они умеют за короткое время обрабатывать огромное количество информации, которая сыплется со всех сторон. И это не требует каких-то сверхусилий, - сказал «КП» сооснователь проекта Geek Teachers Глеб Лихобабин. - При этом они умеют интуитивно отфильтровывать лишнее, за секунды понимать, достоверна ли информация. Они невосприимчивы к промывке мозгов.

Возможно, увлечение Z виртуальным миром даже приведет к изменению государства.

Рис. Катерина МАРТИНОВИЧ

- Можно говорить о системе перманентного референдума. Когда каждый гражданин с помощью высоких технологий ежедневно голосует за то или иное решение, касающееся жизни страны, - считает координатор Ассоциации футурологов Константин Фрумкин. - Такая прямая демократия может, например, заменить выборы в их сегодняшнем виде.

Обратная сторона такой многозадачности - невозможность долго концентрироваться на чем-то одном. По данным исследования Сбербанка «30 фактов о современной молодежи», в среднем центениалы удерживают внимание на одном объекте всего восемь секунд.

- Дефицит внимания у подростков часто объясняют влиянием компьютерных игр, - говорится в докладе «Мифы о поколении Z», подготовленном доцентом МГМУ имени И. М. Сеченова Натальей Богачевой и директором Центра исследований современного детства Института образования НИУВШЭ Елизаветой Сивак. - Но серьезные научные работы это не подтверждают. Исследования внимания у школьников не показывают ничего необычного, у одних результаты лучше, у других хуже. Кстати, виртуальные игры, наоборот, развивают внимание.

Ученые говорят не столько о неспособности подростков концентрироваться, сколько о нежелании это делать. Слишком уж много соблазнов предлагает современный мир.

Кстати, виртуальные игры, наоборот, развивают вниманиеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«ЭХ ВЫ, ЖИЗНИ НЕ НЮХАЛИ!»

- воспринимают взрослых как равных себе

- испытывают позитивное давление

- боятся разочаровать родителей

- Поколение, родившееся в 2000-е, всю жизнь провело в стабильности. Это чуть ли не впервые в современной истории России! Нет войн, репрессий, краха государства, - рассуждает директор центра политического анализа Павел Данилин. - Правда, вряд ли мы дождемся от них благодарности.

Родители Z чаще всего принадлежат поколению X, которое сформировали застой, дефицит и начало перестройки. С детьми они стараются выстраивать партнерские отношения и часто чересчур опекают их. Это привело к тому, что старшие для центениалов перестали быть безусловным авторитетом, они общаются скорее как равные. Больше того, родители нередко ставят детей на пьедестал, признавая, что те лучше разбираются в современной жизни.

Такую веру в ребенка психологи называют не иначе как позитивным давлением. Подросток понимает, что родители возлагают на него большие надежды, и боится не оправдать их.

Центениалы буквально родились «с пальцем на кнопке».Фото: GLOBAL LOOK PRESS

РАБОТА СТАНЕТ ИГРОЙ

- нацелены на быстрое получение прибыли

- не боятся трудных заданий

- предпочитают работать в коллективе

Самые старшие центениалы сейчас выходят на рынок труда. А скоро им и вовсе предстоит обеспечивать старшее поколение.

- Но заинтересовать их работой и не допустить увольнения не так-то просто, - считают исследователи НИУВШЭ Ольга Котомина и Юлия Мерзлых. - Сделать это можно с помощью системы стимулирования, опирающейся на характеристики поколения.

Опрос, проведенный учеными, показал, что для большинства Z в отличие от предшественников-миллениалов очень важна зарплата. А вот потребность в признании собственных заслуг и психологический климат в коллективе оказались на последних местах.

- Восприятие человеческих эмоций и способность разбираться в чувствах других не развиты на высоком уровне, - констатируют ученые.

Виной тому - виртуальное общение, пришедшее на смену живому. Когда человек растет в окружении смайликов и эмодзи, а живое общение ему заменяют чаты и мессенджеры, такие последствия неудивительны.

Несмотря на стремление к высоким доходам, ждать поколение Z не привыкло - тут сказывается привычка моментально получать любую информацию. Поэтому в будущем работодателям придется подстраиваться под их требования. Вряд ли «зеты» будут годами впахивать, чтобы в будущем, может быть, получить повышение по службе.

Вместо этого, скорее всего, введут вознаграждения за освоение новых компетенций. Если человек берет на себя дополнительную работу, он хочет награду здесь и сейчас. Научился заполнять отчет, который делает начальник отдела, - получай премию.

Привыкшие к компьютерным играм центениалы, несмотря на умение работать в коллективе, будут лучше работать при системе личных рейтингов. Как в стрелялке - кто убил больше всех монстров, тот и молодец. Тому премия и выше шанс продвинуться по службе.

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