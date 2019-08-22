За четыре года москвичи прокатились на каршеринговых авто 58 миллионов раз

Еще каких-то пять лет назад в Москве о том что такое каршеринг знали только самые продвинутые автомобилисты. Машины, которые можно брать в краткосрочную аренду тогда были в таком дефиците, что найти свободную было настоящим счастьем. Сегодня все иначе.

Авто с брендированными наклейками в центре Москвы буквально на каждом шагу: «садись и поезжай!». Компании, их на рынке уже 15, рапортуют: с начала 2019 года достигнуто рекордное количество поездок — 24 миллиона.

— Городская система каршеринга — это более 23 тысяч автомобилей разных операторов, гибкие тарифы и удобные услуги для клиентов. В последние годы пользователи все чаще берут машины напрокат. Так, 51 миллион поездок из 58 совершили в 2018–2019 году,— сообщил Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы.

ЗА ЧТО ШТРАФУЮТ И КАК ОСПОРИТЬ

Но, устанавливая приложения для аренды машин, далеко не все автомобилисты внимательно читают правила их использования. В результате попадают на штрафы. Как это избежать, разбираем на реальных примерах.

В салоне петь можно, а пить запрещается!

Что случилось?

Поездка на каршеринговом автомобиле обошлась москвичу Алексею Малахову в кругленькую сумму. Точнее не сама поездка, а ее последствия. С банковской карты молодого человека в автоматическом режиме списали ни много ни мало 16 тысяч рублей. В копеечку влетели два штрафа: 1000 рублей за оставление в машине мусора и 15000 рублей за распитие спиртного в салоне авто.

- И все это за чужую бутылку пива. Она уже была в машине, когда я брал ее в аренду и мне не принадлежит. Вся проблема в том что я поленился ее сфотографировать, но это сделал водитель, севший в машину после, - рассказал «КП» Алексей Малахов.

Судя по всему, разбираться в том чья это бутылка в каршеринговой фирме не стали. Алексей потребовал доказательства, но их в компании предоставить отказались, сославшись на на условия договора, в которых прописано что пользователь сам обязан доказывать свою невиновность.

Что делать?

- Такое условие противоречит российскому законодательству, а значит и не имеет юридической силы. В этой ситуации каршеринг должен предоставить четкие доказательства, что эта бутылка принадлежит водителю или пассажиру и что они распивали спиртное именно в салоне машины. Это могут быть фотографии или видео. Без них выписанный штраф неправомерен. Водителю стоит обратиться с письменной жалобой на имя руководителя компании. Рекомендую указать готовность отстаивать свои права в суде. Как правило, до заседаний дело не доходит и удается решить вопрос в досудебном порядке, - пояснил «КП» автоюрист Константин Юрков.

Будь жадиной не давай никому рулить!

Городская система каршеринга — это более 23 тысяч автомобилей разных операторов, гибкие тарифы и удобные услуги для клиентов.Фото: Иван МАКЕЕВ

Что случилось?

За то что дала порулить каршеринговым автомобилем мужу москвичку оштрафовали на 100 000 рублей. Все произошло во время движения по МКАД.

- Пока стояли в пробке, сын, ему всего шесть месяцев, начал плакать. Муж был на пассажирском сиденье, но успокоить малыша не смог. Мне ничего не оставалось, как поменяться с супругом местами. Это же МКАД припарковаться было невозможно, - рассказала Жанна Рогожина.

А вот выйти из своего аккаунта женщина могла, но то ли не успела, то ли просто забыла это сделать.

- Очень быстро сработала система слежки внутри автомобиля и уже через несколько минут мне позвонили из каршеринговой фирмы и спросили, я ли управляю машиной.

Я честно ответила, что нет и объяснила ситуацию, - рассказала Жанна.

Уже на следующий день москвичка получила штраф: 100 тысяч рублей.

Что делать?

- С одной стороны – это нарушение: передача управления третьему лицу. С другой возникает вопрос. А при каких обстоятельствах это было? Передать управление мужу, чтобы успокоить плачущего ребенка, – это не действие, которое причинит вред каршерингу. Тянет ли это на 100 000? Однозначно нет. Требуйте уменьшения штрафа как несоразмерного последствиям нарушения. Закон на вашей стороне. И судебная практика тоже. Согласно статьи 333 Гражданского кодекса РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить сумму, - посоветовал Александр Беленко,автоюрист.

Без фонаря не подходи!

Что случилось?

За собственную невнимательность студент Константин Зверев заплатил 40 000 рублей. Машину в аренду он взял в одну из летних ночей, чтобы прокатить девушку по ночной столице.

- На улице было темно и во время стартового осмотра машины я просто не заметил царапину на переднем бампере. Но в ее появлении обвинили именно меня. Фото сделал следующий пользователь и в итоге я оказался крайним. Спустя сутки меня оштрафовали на 5000 рублей и выставили счет за ремонт в 35 000 рублей, - рассказал Константин.

Москвич завалили фирму жалобами, но доказать свою невиновность так и не смог. Деньги с его карты как и в прошлых случаях писали в автоматическом режиме. В суд он обратился. А зря!

Что делать?

- Обязанность осмотра машины перед арендой и фотофиксация повреждений прописана в договорах всех каршеринговых компаний. Но можно ли приравнивать отсутсвие фото к порче имуществ? Нет. Если мирно решить вопрос не получается, рекомендую обращаться в суд. Там компании придется доказать, что именно оштрафованный пользователь повредил машину. Если фото и видео момента ДТП нет, то и деньги придется вернуть. В иске советую сразу прописать расходы на услуги адвоката, чтобы окупить затраты, - рекомендует автоюрист Леонид Бурцев.

Размеры штрафов каждая компания устанавливает самостоятельно. Но тарифы и нарушения в большинстве фирм схожи. Мы собрали самые распространенные.

Нарушение правил каршеринга грозит вполне серьезными штрафами.Фото: Рушан КАЮМОВ

*Помимо штрафов операторов за нарушение их внутренних правил, платить придется и за нарушение ПДД. Превысили вы скорость, выехали на выделенку - не думайте, что на "казенной" машине вам все простится. Извещения о штрафе приходят на каршеринговую фирму, она же как юридическое лицо и перечисляет сумму государству, но сумму эту в любом случае спросит с водителя.