2019-08-22T20:01:26+03:00
Телевизор

Опасная судьба победителей шоу «ТАНЦЫ»: карьера, деньги, конкуренция

Начинается новый сезон популярного телепроекта
Инна ФЕДОТОВА
Поделиться:
Наставники Егор Дружинин, Мигель и Татьяна ДенисоваНаставники Егор Дружинин, Мигель и Татьяна ДенисоваФото: телеканала ТНТ
Изменить размер текста:

24 августа на ТНТ стартует новый сезон шоу «ТАНЦЫ». Больше двух тысяч человек прислали заявки на участие в проекте. Танцовщики со всей страны стремятся попасть в команды к трем наставникам - Мигелю, Егору Дружинину и Татьяне Денисовой. Скоро начнутся кастинги - на этапе отбора будет много эмоций и переживаний. На волне интереса к этому проекту по всей стране стали открываться танцевальные школы и студии, в которых учат вакингу, локингу, тверку и хастлу.

Напомним, что прошло уже пять сезонов шоу, а победители проекта получали не только популярность, но и денежный приз - 3 миллиона рублей. Мы узнали у победителей разных сезонов, как изменилась их жизнь после шоу «ТАНЦЫ».

Алексей Летучий, победитель 5 сезона:

«Проект «ТАНЦЫ» подарил мне большую популярность в инстаграме и сделал чуть богаче, в наше время это очень важно. Все деньги я потратил на сумку Dior из последней коллекции (Смеется). Победителем такого шоу быть очень классно. Лично я еще не встречал людей, которые выросли на этом проекте, но, думаю, что такие уже есть, и скоро мы увидим их в шоу. Кстати, было бы здорово, если бы в новом сезоне было сразу несколько победителей, ведь почему-то дуэты или трио еще никогда не добирались до финала».

Виталий Уливанов, победитель 4 сезона:

«Шоу дало мне многое не только в танцевальной карьере, но и в жизни, открыло во мне много сильных сторон, помогло встретить свою любовь. Шоу «ТАНЦЫ» знают в каждом дворе нашей страны. Огромное количество людей после проекта начали танцевать – об этом я узнал на мастер-классах, с которыми приезжал в разные города. Люди танцуют, и это круто!

От нового сезона я жду прорывных идей, которые меня вдохновят. Танцовщиков хотелось бы видеть самобытных, мыслящих неординарно, привносящих что-то свое. Победителем должен стать человек, который не только хорошо танцует, но и имеет харизму, артистичность. Он должен радовать людей своей энергетикой. Этого человека должна полюбить вся страна. А если это будет девушка – получится вообще шикарно! Но пол, конечно, не главное».

Победители пяти сезонов телешоу Фото: телеканала ТНТ

Победители пяти сезонов телешоуФото: телеканала ТНТ

Дима Щебет, победитель 3 сезона:

«Благодаря проекту популярность танцев в нашей стране выросла, и танцевать стало намного больше людей. К сожалению, пока остаются города, в которых не сильно вырос уровень мастерства танцовщиков, но где-то и маленькие дети ломают мировые шаблоны. Быть победителем шоу «ТАНЦЫ» – это значит быть в глазах людей не собой, а кем-то другим, каким тебя представили. Ты – не ты, а победитель. С годами ты идешь дальше, но такой высокий статус тебя фиксирует. Это непросто».

Максим Нестерович, победитель 2 сезона:

«Я должен сказать, что быть победителем шоу «ТАНЦЫ» – опасная шутка, ловушка! (Смеется) Победителем быть тяжело. Появляется корона, от которой избавиться не так-то просто. Нас воспринимают как символов проекта, с нас немало требуют. Это непросто, но вообще – круто. Все шли победить, но победил ты один...

От нового сезона я жду прихода не крутых и техничных танцовщиков, а мудрых. Которые осознают, что делают. Повсеместная истерия с желанием, чтобы победила девушка, уже утомила – ведь задача проекта в том, чтобы найти сильнейшего. Я жду крутой конкуренции среди мудрейших в танцевальной сфере».

Новый сезон шоу Танцы .

Смотрите «ТАНЦЫ» с 24 августа на ТНТ в 21.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как актерам сериала «Охотник за разумом» удалось избежать депрессии
Актер Джонатан Грофф, исполняющий роль агента Холдена Форда, рассказал, что он перелопатил огромное количество источников, готовясь к каждому эпизоду и к каждой «встрече» с маньяком в проекте
Анна Котова-Дерябина: «Несправедливость учителей стала для меня травмой на всю жизнь»
На ТНТ-Premier 22 августа выходит честный киносериал о российском образовании — «Учителя». Одну из главных ролей сыграла Анна Котова-Дерябина, которая рассказала Teleprogramma.pro о своей героине, детских травмах и жизненных кризисах
Новости 24
В Госдепе озвучили причины "нарушения" РФ ДРСМД
Песков заявил, что в Анкаре готовится саммит РФ-Иран-Турция
Песков заявил, что возвращение РФ в "большую восьмерку" не является самоцелью
В Росстате назвали самые распространенные среди российской молодежи заболевания
Генконсульство РФ рекомендовало россиянам избегать людных мест в Гонконге
В Москве пенсионер умер, отравившись арбузом
Мозамбик и Россия заключили соглашение о взаимной защите секретной информации
СК и МАК завершили работы на месте приземлившегося в кукурузном поле самолета
На восстановление Иркутской области после наводнения будет направлено еще 17 млрд рублей
Минобороны России опубликовало видео первого полета беспилотника "Форпост-Р"
В Кремле подтвердили, что Макрон и Путин обсуждали обмен удерживаемых в России и на Украине
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук"
Учёные узнали, как продлить жизнь
«Международный шопинг»: в Кремле оценили желание Трампа купить Гренландию
Рогозин заявил, что не знает, кто ведет Twitter-аккаунт робота "Федора"
Улов весом в одну тонну: В Эгейском море рыбаки выловили пятиметровую акулу
Сеул прекратил обмен разведывательной информацией с Токио
В Кремле не исключили проведения телефонных переговоров между Эрдоганом и Путиным
Минпросвещения против включения компьютерных игр в школьную программу
Четыре самых загрязненных города России уменьшили вредные выбросы в атмосферу
Путин призвал усилить меры безопасности на шахтах
Airbus А321 полностью подготовлен к эвакуации
Путин увеличил финансирование грантов в области культуры и искусства
Ребенок, сидевший за смартфоном по 10 часов в сутки, заработал косоглазие
Тренера Олимпийской чемпионки Тары Липински пожизненно отстранили от работы за домогательства
Джонсон заверил Зеленского, что не поддержит идею возвращения России в G7
Спикер парламента Новой Зеландии понянчился с ребенком гей-пары во время дебатов
Политолог объяснил, почему стоит ждать окончания антироссийских санкциях
Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину