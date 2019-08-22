Опасная судьба победителей шоу «ТАНЦЫ»: карьера, деньги, конкуренция

24 августа на ТНТ стартует новый сезон шоу «ТАНЦЫ». Больше двух тысяч человек прислали заявки на участие в проекте. Танцовщики со всей страны стремятся попасть в команды к трем наставникам - Мигелю, Егору Дружинину и Татьяне Денисовой. Скоро начнутся кастинги - на этапе отбора будет много эмоций и переживаний. На волне интереса к этому проекту по всей стране стали открываться танцевальные школы и студии, в которых учат вакингу, локингу, тверку и хастлу.

Напомним, что прошло уже пять сезонов шоу, а победители проекта получали не только популярность, но и денежный приз - 3 миллиона рублей. Мы узнали у победителей разных сезонов, как изменилась их жизнь после шоу «ТАНЦЫ».

Алексей Летучий, победитель 5 сезона:

«Проект «ТАНЦЫ» подарил мне большую популярность в инстаграме и сделал чуть богаче, в наше время это очень важно. Все деньги я потратил на сумку Dior из последней коллекции (Смеется). Победителем такого шоу быть очень классно. Лично я еще не встречал людей, которые выросли на этом проекте, но, думаю, что такие уже есть, и скоро мы увидим их в шоу. Кстати, было бы здорово, если бы в новом сезоне было сразу несколько победителей, ведь почему-то дуэты или трио еще никогда не добирались до финала».

Виталий Уливанов, победитель 4 сезона:

«Шоу дало мне многое не только в танцевальной карьере, но и в жизни, открыло во мне много сильных сторон, помогло встретить свою любовь. Шоу «ТАНЦЫ» знают в каждом дворе нашей страны. Огромное количество людей после проекта начали танцевать – об этом я узнал на мастер-классах, с которыми приезжал в разные города. Люди танцуют, и это круто!

От нового сезона я жду прорывных идей, которые меня вдохновят. Танцовщиков хотелось бы видеть самобытных, мыслящих неординарно, привносящих что-то свое. Победителем должен стать человек, который не только хорошо танцует, но и имеет харизму, артистичность. Он должен радовать людей своей энергетикой. Этого человека должна полюбить вся страна. А если это будет девушка – получится вообще шикарно! Но пол, конечно, не главное».

Победители пяти сезонов телешоуФото: телеканала ТНТ

Дима Щебет, победитель 3 сезона:

«Благодаря проекту популярность танцев в нашей стране выросла, и танцевать стало намного больше людей. К сожалению, пока остаются города, в которых не сильно вырос уровень мастерства танцовщиков, но где-то и маленькие дети ломают мировые шаблоны. Быть победителем шоу «ТАНЦЫ» – это значит быть в глазах людей не собой, а кем-то другим, каким тебя представили. Ты – не ты, а победитель. С годами ты идешь дальше, но такой высокий статус тебя фиксирует. Это непросто».

Максим Нестерович, победитель 2 сезона:

«Я должен сказать, что быть победителем шоу «ТАНЦЫ» – опасная шутка, ловушка! (Смеется) Победителем быть тяжело. Появляется корона, от которой избавиться не так-то просто. Нас воспринимают как символов проекта, с нас немало требуют. Это непросто, но вообще – круто. Все шли победить, но победил ты один...

От нового сезона я жду прихода не крутых и техничных танцовщиков, а мудрых. Которые осознают, что делают. Повсеместная истерия с желанием, чтобы победила девушка, уже утомила – ведь задача проекта в том, чтобы найти сильнейшего. Я жду крутой конкуренции среди мудрейших в танцевальной сфере».

Новый сезон шоу Танцы .

Смотрите «ТАНЦЫ» с 24 августа на ТНТ в 21.00.