Наталья "Кувалда" Рагозина раскрыла причину пятого развода адвоката Жорина

Звездный адвокат Сергей Жорин известен не только как представитель интересов Евгения Петросяна, Бари Алибасова, Олега Газманова, Софии Ротару и других именитых персон. За личной жизнью юриста, так же как за судебными скандалами с его клиентами, пристально следят поклонники. Причину краха пятого брака Жорина озвучила его теперь уже бывшая жена Наталья Рагозина.

"Я хотела семью, детей. Но не сложилось. Он не был к этому готов. Но я была счастлива, и это самое главное. Это был мой выбор, и я ошиблась с ним. Мне нужен сильный человек", - поделилась сокровенным Наталья Рагозина в эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

43-летняя чемпионка мира по боксу и кикбоксингу за свою спортивную карьеру ни разу не уступила сопернику. Она отдала боксу 20 лет. Все эти годы ей приходилось посещать тренировки, которые часто проходили по несколько раз в день.

ragozinanatalya_official Ну вот друзья, моя судьба человека

Ее по праву называют царицей бокса и "Кувалдой". В спорте Наталья достигла небывалых высот. А все неудачи в личной жизни ее поклонники списывают на то, что еще не пришло время.

Сама Рагозина говорит, что ей нужен сильный человек. Она уверена, что в конечном итоге обретет свое женское счастье: "Буду искать сильного, достойного и найду!".

Напомним, Сергей Жорин и Наталья Рагозина расстались после полутора лет брака минувшей весной. Ранее развод с Натальей комментировал ее бывший муж. Адвокат отметил, что все прошло тихо и без скандалов.

До союза с Рагозиной юрист был женат на Кате Гордон, причем дважды - в 2011 и 2014 годах. Оба раза дело заканчивалось разводом. Союз не спас даже родившийся в 2012 году сын пары Даниил.

После развода Рагозиной и Жорина бывшая супруга адвоката Катя Гордон написала в своем блоге: "Из огромного, искреннего, уважения к одной Чемпионке… Оставлю комментарий довольно пространный и без имен… Комментарий-совет. Девочки, девушки, женщины… Если ваш сегодняшний мужчина не занимается детьми от прежних отношений, если он делает все, чтобы не платить им алименты, если все прошлые женщины его чем-то сильно плохи и ходят как минимум слухи, что он их бил… Бегите!..".