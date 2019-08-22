2019-08-22T22:16:54+03:00
Происшествия

Мама погибшей в ДТП москвички: На живот беременной дочери лилось горячее масло, а Исаханов прятал видеорегистратор

Водитель не признает, что превышал скорость и находился в состоянии наркотического опьянения
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Прошло больше года после той страшной аварии, но Исаханов до сих пор считает, что на него «вешают всех собак»Прошло больше года после той страшной аварии, но Исаханов до сих пор считает, что на него «вешают всех собак»Фото: Александр РОГОЗА
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От показаний водителя BMW Михаила Исаханова у родственников погибшей 28-летней Натальи Львовой волосы становятся дыбом. Прошло больше года после той страшной аварии, но Исаханов до сих пор считает, что на него «вешают всех собак». И говорил об этом даже 22 августа в Савеловском суде Москвы.

- Обязательно все валить на меня? Доказательство своей вины считаю необоснованным. Наркотиков не было, ехал не превышая скорость, — настаивает Михаил Исаханов, бывший топ-менеджер университета «Синергия».

Смертельная авария произошла 18 июня 2018 года. На тот момент Наталье Львовой всего 28 лет, они с супругом Евгением ждут первого ребенка – доченьку. На перекрестке на улице Верхняя Масловка водитель BMW сбивает Наталью Львову и еще 44-летнюю женщину Варвару Бойко. Женщин забрали в больницу. Через шесть дней Наталья скончалась, а Варвара до сих пор проходит лечение - у нее перелом таза, проблема с позвоночником, перелом челюсти. За рулем машины был Михаил Исаханов, он скрылся с места преступления, некоторое время отсиживался у знакомых.

О трагедии в семье публично первым стал говорить Евгений Львов, так как появилось подозрение, что водитель уйдет от наказания.

- У меня в семье горе, жену сбил лихач на перекрестке, она была на девятом месяце беременности, ребенок умер, - рассказывал год назад супруг погибшей. - Наталья в тот день как раз возвращалась с последнего обследования из роддома. Рожать ей нужно было в ближайшие дни. Но домой она не дошла. Я стал звонить, телефон не отвечал.

Еще шесть дней у родственников была надежда, что Наталья придет в себя, но травмы оказались слишком серьезными – девушка умерла. Малышку тоже не удалось спасти.

Подробности того страшного дня «Комсомольской правде» рассказала мама погибшей Натальи.

- Мы вообще изначально не знали, кто сбил нашу дочь. Когда приходили к ней каждый день в больницу, то думали, что появится водитель. Он-то остался жив. Но он не приходил. Из СМИ узнали, что это Михаил Исаханов. Но нам было вообще не до него. Хотя в суде он заявляет, что якобы мы портим ему репутацию. Вы понимаете, он говорит, что мы портим ему репутацию. Он еще об этом думает, - рассказывает Людмила, мама Натальи Львовой.

У родственников была надежда, что Наталья придет в себя, но травмы оказались слишком серьезными – девушка умерла Фото: Личный архив

У родственников была надежда, что Наталья придет в себя, но травмы оказались слишком серьезными – девушка умерлаФото: Личный архив

- А что он говорил во время сегодняшнего суда, когда ему дали последнее слово? – спрашиваю.

- Говорил, что у него четыре высших образования. Что он не употребляет наркотики. Что он не был пьян. Что скорость он не нарушал, хотя экспертиза показала - скорость от 87 до 104 км/час. А на этом перекрестке можно было ехать только 60 км/час. Разогнался, как самолет, сбил женщин и врезался в столб.

- Когда он вышел из машины, то пытался помочь вашей дочери и еще одной женщине?

- Нет. Они обе оказались прямо под колесами его машины. По видео, которое снимала из соседнего дома девушка, видно, что сработала подушка безопасности, Исаханов вышел. К нему подошли люди, показали, что под колесами женщины. Но Исаханов что-то долго искал в машине. Один из мужчин покрутил пальцем у виска, люди показывали на женщин. Потом он в суде скажет, что так долго искал в машине телефон. Но мы предполагаем, что прятал видеорегистратор, ведь для суда он его не предоставил.

Наталье Львовой всего 28 лет, они с супругом Евгением ждут первого ребенка – доченьку Фото: Личный Архив

Наталье Львовой всего 28 лет, они с супругом Евгением ждут первого ребенка – доченькуФото: Личный Архив

- За это время ваша дочь и женщина получили ожоги?

- Да, получается, что от удара в столб, полилось машинное масло, а оно горячее. Варваре досталось меньше, а на Наташеньку оно лилось прямо на живот. У нее 50% поверхности ожоги 2-3 степени, в некоторых местах до костей. Очень сильно обожжены руки, наверное, она прятала живот с дочерью.

Адвокаты настаивают, чтобы Михаил Исаханов был наказан по полной программе. Изначально по статье «Убийство» требовали 7 лет лишения свободы. Сам Исаханов настаивает, что все экспертизы - подделка, отрицает превышение скорости, не подтверждает, что была лысая резина на колесах, но при этом говорит, что не смог затормозить.

- Его позиция - ему должны верить на слово, ведь у него четыре высших образования, он преподает логику, ему все очевидно в произошедшем - ему не уступила дорогу встречная машина. Какую чушь несет, он же ехал по главной, - рассказывает Людмила, мама погибшей.

Муж погибшей Натальи Львовой считает, что огласка в прессе принесла результаты, ведь изначально следствие собрало не полную доказательную базу, из дела исчезали улики. Даже было опасение, что Исаханов уйдет от наказания.

Будущая мама потеряла ребенка и позже скончалась сама Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Будущая мама потеряла ребенка и позже скончалась самаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Водитель, сбивший насмерть беременную москвичку, рассказал о моменте аварии.Александр РОГОЗА

- Сегодня были прения и последнее слово. На понедельник назначено заседание - приговор. Я был. На каждое заседание хожу. Судья вникает в дело, задает вопросы, уточняет. Видно, что хочет разобраться. Свидетели ДТП все высказались. Позиция, если обобщить, то никто ему не мешал, не справился с управлением на огромной скорости и вылетел на тротуар. Сам же Исаханов вину свою не признает. Говорит, что хотят всех собак на него повесить, - рассказал «Комсомольской правде» Евгений Львов.

Всем сторонам дали высказаться в суде 22 августа. Прокурор смягчил предварительный уголовный срок на два месяца - с 7 до 6 лет 10 месяцев. Объясняя, что ранее обвиняемый в убийстве не был судим и характеристика нормальная. Вот репутация беспокоит Исаханова, похоже, больше всего. На каждом заседании он говорит, что он не мажор, он только бывший топ-менеджер университета «Синергия». Но это были последние слушания, 26 августа судья вынесет приговор.

Супруг погибшей до последнего верил, что его Наташа придет в себя Фото: Личный архив

Супруг погибшей до последнего верил, что его Наташа придет в себяФото: Личный архив

- Если ему дадут 6 лет 10 месяцев, то мы будем удовлетворены, - говорит Людмила, мама погибшей.

- Вы еще подавали иск о компенсации морального ущерба на сумму 10 млн рублей. Как с этим обстоят дела?

- Суд удовлетворил частично – мне 5 млн, Евгению тоже 5 млн и еще 2 млн Варваре Бойко. Мне не полностью, потому что я должна была еще предоставить чеки на траты (лечение и похороны дочери). Откуда же я могла знать, что мне придется собирать такие чеки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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