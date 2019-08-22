Мама погибшей в ДТП москвички: На живот беременной дочери лилось горячее масло, а Исаханов прятал видеорегистратор

От показаний водителя BMW Михаила Исаханова у родственников погибшей 28-летней Натальи Львовой волосы становятся дыбом. Прошло больше года после той страшной аварии, но Исаханов до сих пор считает, что на него «вешают всех собак». И говорил об этом даже 22 августа в Савеловском суде Москвы.

- Обязательно все валить на меня? Доказательство своей вины считаю необоснованным. Наркотиков не было, ехал не превышая скорость, — настаивает Михаил Исаханов, бывший топ-менеджер университета «Синергия».

Смертельная авария произошла 18 июня 2018 года. На тот момент Наталье Львовой всего 28 лет, они с супругом Евгением ждут первого ребенка – доченьку. На перекрестке на улице Верхняя Масловка водитель BMW сбивает Наталью Львову и еще 44-летнюю женщину Варвару Бойко. Женщин забрали в больницу. Через шесть дней Наталья скончалась, а Варвара до сих пор проходит лечение - у нее перелом таза, проблема с позвоночником, перелом челюсти. За рулем машины был Михаил Исаханов, он скрылся с места преступления, некоторое время отсиживался у знакомых.

О трагедии в семье публично первым стал говорить Евгений Львов, так как появилось подозрение, что водитель уйдет от наказания.

- У меня в семье горе, жену сбил лихач на перекрестке, она была на девятом месяце беременности, ребенок умер, - рассказывал год назад супруг погибшей. - Наталья в тот день как раз возвращалась с последнего обследования из роддома. Рожать ей нужно было в ближайшие дни. Но домой она не дошла. Я стал звонить, телефон не отвечал.

Еще шесть дней у родственников была надежда, что Наталья придет в себя, но травмы оказались слишком серьезными – девушка умерла. Малышку тоже не удалось спасти.

Подробности того страшного дня «Комсомольской правде» рассказала мама погибшей Натальи.

- Мы вообще изначально не знали, кто сбил нашу дочь. Когда приходили к ней каждый день в больницу, то думали, что появится водитель. Он-то остался жив. Но он не приходил. Из СМИ узнали, что это Михаил Исаханов. Но нам было вообще не до него. Хотя в суде он заявляет, что якобы мы портим ему репутацию. Вы понимаете, он говорит, что мы портим ему репутацию. Он еще об этом думает, - рассказывает Людмила, мама Натальи Львовой.

У родственников была надежда, что Наталья придет в себя, но травмы оказались слишком серьезными – девушка умерлаФото: Личный архив

- А что он говорил во время сегодняшнего суда, когда ему дали последнее слово? – спрашиваю.

- Говорил, что у него четыре высших образования. Что он не употребляет наркотики. Что он не был пьян. Что скорость он не нарушал, хотя экспертиза показала - скорость от 87 до 104 км/час. А на этом перекрестке можно было ехать только 60 км/час. Разогнался, как самолет, сбил женщин и врезался в столб.

- Когда он вышел из машины, то пытался помочь вашей дочери и еще одной женщине?

- Нет. Они обе оказались прямо под колесами его машины. По видео, которое снимала из соседнего дома девушка, видно, что сработала подушка безопасности, Исаханов вышел. К нему подошли люди, показали, что под колесами женщины. Но Исаханов что-то долго искал в машине. Один из мужчин покрутил пальцем у виска, люди показывали на женщин. Потом он в суде скажет, что так долго искал в машине телефон. Но мы предполагаем, что прятал видеорегистратор, ведь для суда он его не предоставил.

Наталье Львовой всего 28 лет, они с супругом Евгением ждут первого ребенка – доченькуФото: Личный Архив

- За это время ваша дочь и женщина получили ожоги?

- Да, получается, что от удара в столб, полилось машинное масло, а оно горячее. Варваре досталось меньше, а на Наташеньку оно лилось прямо на живот. У нее 50% поверхности ожоги 2-3 степени, в некоторых местах до костей. Очень сильно обожжены руки, наверное, она прятала живот с дочерью.

Адвокаты настаивают, чтобы Михаил Исаханов был наказан по полной программе. Изначально по статье «Убийство» требовали 7 лет лишения свободы. Сам Исаханов настаивает, что все экспертизы - подделка, отрицает превышение скорости, не подтверждает, что была лысая резина на колесах, но при этом говорит, что не смог затормозить.

- Его позиция - ему должны верить на слово, ведь у него четыре высших образования, он преподает логику, ему все очевидно в произошедшем - ему не уступила дорогу встречная машина. Какую чушь несет, он же ехал по главной, - рассказывает Людмила, мама погибшей.

Муж погибшей Натальи Львовой считает, что огласка в прессе принесла результаты, ведь изначально следствие собрало не полную доказательную базу, из дела исчезали улики. Даже было опасение, что Исаханов уйдет от наказания.

Будущая мама потеряла ребенка и позже скончалась самаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/657667" frameborder="0"></iframe> Водитель, сбивший насмерть беременную москвичку, рассказал о моменте аварии.Александр РОГОЗА

- Сегодня были прения и последнее слово. На понедельник назначено заседание - приговор. Я был. На каждое заседание хожу. Судья вникает в дело, задает вопросы, уточняет. Видно, что хочет разобраться. Свидетели ДТП все высказались. Позиция, если обобщить, то никто ему не мешал, не справился с управлением на огромной скорости и вылетел на тротуар. Сам же Исаханов вину свою не признает. Говорит, что хотят всех собак на него повесить, - рассказал «Комсомольской правде» Евгений Львов.

Всем сторонам дали высказаться в суде 22 августа. Прокурор смягчил предварительный уголовный срок на два месяца - с 7 до 6 лет 10 месяцев. Объясняя, что ранее обвиняемый в убийстве не был судим и характеристика нормальная. Вот репутация беспокоит Исаханова, похоже, больше всего. На каждом заседании он говорит, что он не мажор, он только бывший топ-менеджер университета «Синергия». Но это были последние слушания, 26 августа судья вынесет приговор.

Супруг погибшей до последнего верил, что его Наташа придет в себяФото: Личный архив

- Если ему дадут 6 лет 10 месяцев, то мы будем удовлетворены, - говорит Людмила, мама погибшей.

- Вы еще подавали иск о компенсации морального ущерба на сумму 10 млн рублей. Как с этим обстоят дела?

- Суд удовлетворил частично – мне 5 млн, Евгению тоже 5 млн и еще 2 млн Варваре Бойко. Мне не полностью, потому что я должна была еще предоставить чеки на траты (лечение и похороны дочери). Откуда же я могла знать, что мне придется собирать такие чеки.

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