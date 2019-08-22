2019-08-22T22:32:54+03:00
Политика

Вместо парада будет забег СБУ-шников в вышиванках

Записки киевлянки - о том, как столица Украины готовится отметить День Незалежности
Марина РЕБРОВА
Поделиться:
Работы у украинских силовиков, и правда, много накануне празднования дня НезалежностиРаботы у украинских силовиков, и правда, много накануне празднования дня НезалежностиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

24 августа Украина отметит 28-ю годовщину Независимости.

В нашем парадном живет сотрудник СБУ. Его теща была очень недовольна десять лет назад браком своей дочери и жаловалась на пристрастие зятя к алкоголю, а также его и маленькую, в 2 тысячи гривен (около 6 тысяч рублей) зарплату. Но это было до Майдана. За прошедшие пять лет СБУ-шник сильно поседел, выглядит мрачным, здоровается в парадном через раз и все также бегает с рюкзачком на правом плече. Этот сосед никогда ни с кем не разговаривает и вот уже пять лет как с алкоголем "завязал". Тещу его видела недавно, и та призналась, что зять работает с утра до ночи и теперь пожилая женщина им очень даже довольна, однако про зарплату не обмолвилась.

Работы у украинских силовиков, и правда, много: накануне празднования дня Незалежности, СБУ предотвратила несколько терактов, о чем сообщили в прессе. Да и организация охраны праздника обещает быть беспрецедентной, потому как тему российской агрессии тут никто отменять не намерен.

И все-таки далеко не все украинцы смотрят на жизнь пессимистично Фото: REUTERS

И все-таки далеко не все украинцы смотрят на жизнь пессимистичноФото: REUTERS

В Киеве на народные гуляния - с концертами и забегом в вышиванках. Но военного парада, по решению Зеленского, на этот раз не будет. А сэкономленные на параде 300 миллионов гривен пойдут на премии военным.

Возвращаясь домой, буквально за день до выходных, обнаружила огромную мусорную кучу на заднем дворе неподалеку от импровизированной парковки авто. В этой куче не без интереса копались люди, перебирая старые вещи. Кто-то искал одежду (женщины в основном), два мужика разбирали остатки системного блока от старого компьютера. Посуда, кассеты для видеомагнитофона, рваные черно-белые фотографии, одеяла и пледы, мешки с остатками обоев, разломанная мебель, китайские будильники, матрасы, отдающие устойчивым запахом мочи, все это лежало грудой и создавалось впечатление, что кто-то вывернул содержимое квартиры умерших стариков из местной панельной, еще советской многоэтажки.

24 августа Украина отметит 28-ю годовщину Независимости Фото: REUTERS

24 августа Украина отметит 28-ю годовщину НезависимостиФото: REUTERS

На ум ничего не пришло кроме печальной ассоциации: вот так же безжалостно выпотрошили и выжали Украину, с ее людьми, их жизнями, многих из которых - особенно- пожилых - по пути в Европу безжалостно отправили на помойку, заодно, превратив в мусорную свалку и саму огромную и когда-то цветущую, великолепную, хлебосольную страну. И теперь здесь люди живут в кредит, уголь покупают в Колумбии, ненавидят все русское, а на работу ездят в соседнюю Польшу — собирать яблоки.

По случаю праздника государство дает три выходных, которые станут завершающим аккордом уходящего лета Фото: REUTERS

По случаю праздника государство дает три выходных, которые станут завершающим аккордом уходящего летаФото: REUTERS

И все-таки далеко не все украинцы смотрят на жизнь пессимистично, а потому и праздновать 28–й год Независимости будут широко: государство дает три выходных (!), которые станут завершающим аккордом уходящего лета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вы, украинцы, такие же дураки как и мы, грузины. Поверили американцам»

Записки киевлянки - о том, чем живут и что говорят друг другу жители украинской столицы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Дурак думкой богат. Их стратегия годна только для пополнения мусорного ведра»: В Крыму оценили стратегию Украины по возвращению полуострова
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс считает, что властям назалежной лучше заняться своей страной и делами
Эксперт про инициативу Зеленского: А вы сначала найдите на Украине 40 миллионов свободных гектаров, чтобы их продать!
Президент украинского Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко прокомментировал «КП» предложения президента Украины Зеленского о свободной продаже земли
Новости 24
На юге Польши четыре туриста погибли от удара молний
"Покажем характер в условиях санкций": Дмитрий Рогозин поблагодарил РКЦ "Прогресс" за новую ракету
В США заявили, что Трамп и Меркель на G7 обсудят "зависимость Германии от российского газа"
Зеленский выразил согласие с позицией Канады по поводу возвращения РФ в G8
Группы в ОК смогут комментировать, упоминать других и ставить классы
Захарова рассказала, что владеет данными по обмену удерживаемых между РФ и Украиной
В Госдепе озвучили причины "нарушения" РФ ДРСМД
Песков заявил, что в Анкаре готовится саммит РФ-Иран-Турция
Песков заявил, что возвращение РФ в "большую восьмерку" не является самоцелью
В Росстате назвали самые распространенные среди российской молодежи заболевания
Генконсульство РФ рекомендовало россиянам избегать людных мест в Гонконге
В Москве пенсионер умер, отравившись арбузом
Мозамбик и Россия заключили соглашение о взаимной защите секретной информации
СК и МАК завершили работы на месте приземлившегося в кукурузном поле самолета
На восстановление Иркутской области после наводнения будет направлено еще 17 млрд рублей