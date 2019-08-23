Яндекс.Маркет рассказал, как правильно выбрать смартфон для ребёнка

Эксперт Яндекс.Маркета Елена Кузнецова составила гид по выбору смартфонов для младшеклассников: на что стоит обратить внимание при выборе устройства и какой смартфон в итоге выбрать. По мнению Елены, на выбор телефона для ученика младших классов влияют два фактора: возможности устройства в решении повседневных задач и количество функций для развлечений.

1. Сначала купите недорогой телефон

«Одним из важных критериев в выборе смартфона для школьников 7-9 лет является цена. Дети в этом возрасте ещё не умеют бережно относиться к вещам, поэтому дорогой смартфон может прослужить недолго, а его ремонт обойдётся дорого. Также дорогой смартфон может стать объектом нежелательного внимания со стороны школьников старшего возраста», — считает эксперт.

Одной из наиболее подходящих моделей может стать новинка этого года — Xiaomi Redmi 7A. Смартфон оснащен всеми необходимыми функциями для повседневного использования. Приобрести устройство можно за 7-8 тысяч рублей. Среди недорогих моделей можно рассмотреть Prestigio Wize U3. Это надежное устройство со стандартными функциями. Средняя цена — 3-4 тысячи рублей.

2. Выбирайте модели с прочным корпусом

«У детей много энергии, они бегают, прыгают и играют с другими детьми. Телефон при этом находится в кармане. Поэтому корпус устройства должен быть ударопрочным или при падении распадаться на составные части, которые легко собираются воедино», — отметила Елена.

Одним из таких защищенных устройств является BQ 4077 Shark Mini. Устройство обладает ударопрочным и водонепроницаемым корпусом с начинкой бюджетного смартфона. Средняя стоимость на Яндекс.Маркете — чуть менее 6 тысяч рублей.

3. Обратите внимание на ёмкость батареи

Дети, конечно, будут пользоваться гаджетом в отсутствие контроля со стороны родителей. Игры, музыка, фото и приложения будут потреблять большое количество заряда, который может закончиться как раз тогда, когда вы будете звонить ребенку или ребёнок попытается позвонить. Чтобы не волноваться, заряда батареи должно хватать минимум на сутки при активном использовании.

В этом случае может подойти бюджетный смартфон realme 3. Устройство оснащено аккумулятором в 4230 мАч, который позволит пользоваться смартфоном около двух дней без подзарядки. Средняя цена на смартфон — примерно 9 тысяч рублей.

Большой емкостью аккумулятора также обладает BQ 5059 Strike Power. Устройство может работать до 3-4 дней без дополнительного заряда. Цена на смартфон 5990 рублей.

4. Покупайте телефон с хорошей камерой

Не менее важной функцией является камера с возможностью делать качественные фото. Это нужно не только для развлечения, но и для того, чтобы сделать фото материалов в учебниках, в тетрадях одноклассников или на доске, если вдруг ребёнок не успел что-то записать.

Xiaomi Redmi Note 7 обладает камерой 48 МП и высококачественным экраном для просмотра фотографий. Стоимость устройства варьируется в пределах 10-13 тысяч рублей. Этот вариант подходит для школьников более старшего возраста.

5. Телефон должен помещаться в руку ребёнка

Перед покупкой лучше подержать смартфон, чтобы убедиться, что он хорошо помещается в детскую руку и ребёнку будет удобно с ним работать, отвечать на звонки.

Компактный OPPO A1k весит 170 грамм и будет удобен в использовании. В комплекте идет чехол, который защитит от скольжения, и защитная пленка. Наиболее выгодное предложение на Яндекс.Маркете находится в пределе 8 тысяч рублей.

Как считает эксперт Елена Кузнецова, не менее важными факторами при выборе смартфона для ребёнка являются надежная мобильная связь и возможность играть даже в самые простые игры. «Телефон должен ловить связь даже в труднодоступных местах, чтобы у ребёнка всегда была возможность связаться с родными. А поддержка игр позволит чувствовать себя на одной волне с друзьями».

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