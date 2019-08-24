2019-08-24T15:49:49+03:00
Общество

Восьмилетняя девочка растрогала Сергея Кириенко до слез

Первый заместитель главы администрации президента услышал как читает стихи Николь Плиева
Сергей СЕЛЕДКИН
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В первый же день маленькая Николь успела тронуть в душу первого заместителя Руководителя Администрации Президента Сергея КириенкоВ первый же день маленькая Николь успела тронуть в душу первого заместителя Руководителя Администрации Президента Сергея КириенкоФото: Instagram.com
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Николь Плиева - маленькая девочка, но при этом большой знаток современной русской поэзии. Она родилась в 2010 году, а мы у знали о ней из передачи Максима Галкина «Лучше всех». Многие помнят телеэфир, где Николь безостановочно читала стихи русских классиков да еще и призналась в любви к Бродскому. Сейчас девочка-вундеркинд находится в Судаке, где с 22 августа начал фестиваль творческих сообществ "Таврида - Арт". В первый же день маленькая Николь успела тронуть в душу первого заместителя Руководителя Администрации Президента Сергея Кириенко.

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Об этом Кириенко рассказал на встрече с журналистами.

Сергей Владиленович (он находится в бухте Капсель в качестве председателя оргкомитета фестиваля) возвращался из лагеря и остановился возле театральной сцены, где, несмотря на поздний час, ребята читали стихи. Там-то Кириенко и услышал маленькую Николь Плиеву.

- Восьмилетняя девчонка собрала человек сто пятьдесят взрослых людей. Причем, она не детские стихи читала, а Ахматову, Цветаеву, Рождественского... и вкатила стихотворение Бродского "Буксир", красивое, но сложное. Я заслушался, - признался Сергей Владиленович.

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Кириенко так расчувствовался, рассказывая про чудо-девочку, что журналистам показалось (или не показалось), что что в глазах у замглавы администрации блеснула слеза. И явно вызвала ее не пыльная буря.

Кириенко рассказал, что тоже видел Плиеву по телевизору, но тогда не воспринял девочку так, как на "Тавриде", потому что по телевизору выступление Плиевой воспринималось как "тщательно поставленная история".

Юный знаток поэзии Николь Плиева.

Пару дней назад СМИ облетела новость о том, как Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук". Зажигательный танец никого не оставил равнодушным и мгновенно не только поднял новость в топ, но и послужил рекламой форуму. Так, благодаря танцу, многие узнали и о том, что такое форум "Машук". Корреспондент КП поинтересовался, не читал ли замглавы Администрации Президента сам стихотворение.

- Нет, я только слушал, - скромно ответил Кириенко. - Читать тихи так, как Плиева - я не могу. А вот быть благодарным зрителем - с удовольствием.

В соломенной шляпе, синих джинсах и рубашке, Сергей Кириенко совсем не похож на чиновника, а выглядит как очень молодой человек, один из участников фестиваля. Фото: администрация Тамбовской области

В соломенной шляпе, синих джинсах и рубашке, Сергей Кириенко совсем не похож на чиновника, а выглядит как очень молодой человек, один из участников фестиваля. Фото: администрация Тамбовской области

Напомним, с 22 августа в Судаке в бухте Капсель начал работу фестиваль творческих сообществ "Таврида- Арт". Кириенко назвал мероприятие "фестивалем фестивалей". В дни работы фестиваля здесь проходит 62 кастинга, так, чтобы одаренная молодежь могла попробовать себя везде. За минувшие несколько дней в бухте прошел отбор на шоу "Голос", на "Новую волну" и даже в премьер-лигу КВН. (Причем, на кавээновском кастинге членом жюри был сам Кириенко).

Молодежь со всей России, съехавшаяся на "Тавриду" настолько привыкла к знаменитостям, что не удивляясь здоровается, как со старыми друзьями, и с Никитой Михалковым, и с Башметом, и с Владимиром Машковым, и самим Кириенко, если, конечно, узнает последнего. В соломенной шляпе, легких эспадрильях, синих джинсах и рубашке в цветочек, солидный чиновник совсем не похож на чиновника, а выглядит как очень молодой человек, один из участников фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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