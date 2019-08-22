2019-08-22T18:55:05+03:00
Общество

Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Спикер МИД РФ вновь показала класс под музыку [видео]
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Мария Захарова посетила молодёжный форум «Машук» в Пятигорске. Фото: Сергей Карпухин/ТАССМария Захарова посетила молодёжный форум «Машук» в Пятигорске. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посетила молодёжный форум «Машук» в Пятигорске. Провела здесь еженедельный брифинг для «взрослых» СМИ — а потом пообщалась с участниками форума, приехавшими со всех регионов Северного Кавказа.

В одном из образовательных шатров «Машука» дипломат посетила секцию обучения восточным танцам. И показала класс, начав двигаться под традиционную кавказскую мелодию лезгинки. Учитывая, что Захарова при этом была на достаточно высоких каблуках — простым танец явно не был. И сорвал аплодисменты публики.

Это, кстати, не первый публичный танец спикера МИД РФ — например, весной 2016 года на саммите АСЕАН она исполнила лезгинку. Ну и вообще, Захарова — человек творческий: как уже писала «КП», в прошлом ноябре на концерте в честь Дня сотрудников МВД известная певица Зара исполнила песню на стихи женщины-дипломата.

Но есть в жизненной истории Марии и куда более зажигательные танцы. В прошлом год она сплясала в Баку под "Цвет настроения синий". Компанию ей составили Киркоров, Басков и Лорак.

Мария Захарова в Баку сплясала под «Цвет настроения синий».Елена ЛАПТЕВА

mid.rusmid.rus
Мария Захарова станцевала кавказский танец на Машуке
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ИСТОЧНИК KP.RU

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