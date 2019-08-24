Михеева из "Вечернего Урганта" пойдет по палаткам

Тынц-тынц-тынц. На тарелках с рисом подскакивают ежики. Ужин участников фестиваля "Таврида-Арт" проходит под громкий бит. На главной сцене при многотысячном скоплении народа - день рэпа и хип-хопа.

- А я-то думала, что выше всего ежики прыгают от рокеров. А оказалось, что рэперы еще громче. Нет, сегодня не засну, - задумчиво изрекает участница фестиваля, придерживая ежик пластмассовой вилкой.

Ужин участников фестиваля "Таврида-Арт" проходит под громкий битФото: Сергей СЕЛЕДКИН

На сцене один за другим сменяются популярные среди молодежи исполнители: ST, TERNOVOY, Natan, НAZIMA, Slame, Doni, Клава Кока, GUF, Kravz, Дана Соколова, Анет Сай. Не меняется лишь лицо ведущей, белокурой Аллы Михеевой из "Вечернего Урганта". Аллочка сыплет шутками и откровениями. Только вчера она вернулась из Сочи, где дебютировала в качестве члена жюри КВН.

- Я благодарна Маслякову за то, что он вернул мне КВН. В детстве я играла в КВН, но меня оттуда выгнали сестры со стены, - признается Алла и тут же шокирует нерях страшным откровением: "А я пойду к вам в гости по палаткам! Готовьтесь".

Видимо, нерях среди участников "Тавриды" немного. Испугавшихся нет, и зрители встречают предложение радостными кличами. Михеева сообщает, что завтра спозаранку с микрофоном и оператором отправится в те палатки, обитатели которых громче всех прокричат ей что-нибудь.

Песок и ветер стали сложным квестом для участников и гостей фестиваляФото: Сергей СЕЛЕДКИН

Обитатели немедленно начинают кричать. Михеева интригует. "А что вы подарите мне, когда я приду к вам в гости?"

- Песок!!! - слышится в ответ

Про песок Михеевой крикнули неспроста. Вчера сам Сергей Кириенко назвал песок и ветер сложным квестом для участников и гостей фестиваля. Но Михееву такой мелочью не отвадишь. Она обещает непременно заглянуть в домик товарищу, пообещавшему ей песок.

- А есть сили среди вас те, кто живет здесь целый месяц? - не унимается ведущая.

Чахло тянущаяся рука - и новый взрыв хохота.

- Вы? А что вы здесь делаете? Чурчхелой торгуете? На банане катаете?

Тынц-тынц-тынц, - раздается из динамиков. Михееву теснит со сцены Гуф.

Но перед тем, как уступить место, ведущая клятвенно заверяет, что завтра - как штык - с микрофоном и камерой пойдет осваивать палатки, в которых живут участники фестиваля. Результаты похода по гостям будут показаны в передаче "Вечерний Ургант".

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