2019-08-25T11:28:02+03:00
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Про панд из московского зоопарка сняли фильм

Лента рассказывает обо всех этапах переезда Диндин и Жуи в Россию
Анастасия ВАРДАНЯН
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Диндин и Жуи прибывшие из Китая в Россию весной, даже не подозревали: все это время их снималиДиндин и Жуи прибывшие из Китая в Россию весной, даже не подозревали: все это время их снималиФото: REUTERS
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- Мам, смотри! Наших панд и тут и там показывают!

Восторгу маленьких и больших посетителей московского зоопарка в субботу, 24 августа, не было предела. В этот день там не только можно было понаблюдать за животными, зоопарк превратился в кинотеатр под открытым небом.

Огромный экран, колонки и сидячие места оборудовали прямо у касс на центральном входе. Это все благодаря акции Ночь кино, в которой зоопарк ежегодно участвует. Но если раньше транслировали снятые на различных киностудиях ленты о животных, то в этот раз показали фильм собственного производства. Кто герои? Конечно, панды.

Диндин и Жуи прибывшие из Китая в Россию весной, даже не подозревали: все это время их снимали.

- В документальном фильме запечатлены все этапы путешествия Диндин и Жуи, их жизнь на родине, научные командировки специалистов зоопарка в Китай и их обучение тонкостям работы с таким редким видом, как большая панда, - рассказала "КП" Светлана Акулова директор московского зоопарка.

Первые зрители увидели пышные проводы, которые пандам устроили жители Поднебесной. Кажется, режиссёру удалось передать не только красоту китайской природы - заповедников, где в максимально приближенных к естественным условиях живут бамбуковые медведи, но и атмосферу любви к этим мишкам.

А еще в фильме про панд засветились президенты. Финальной сценой стала церемония передачи панд, участие в которой принимали президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин.

Тем,кто не попал на премьеру стоит следить за сайтом зоопарка. Уже скоро ленту можно будет посмотреть онлайн. А пока смотрите уникальные кадры на нашем сайте.

Про панд из московского зоопарка сняли фильм.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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