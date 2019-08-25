- Мам, смотри! Наших панд и тут и там показывают!

Восторгу маленьких и больших посетителей московского зоопарка в субботу, 24 августа, не было предела. В этот день там не только можно было понаблюдать за животными, зоопарк превратился в кинотеатр под открытым небом.

Огромный экран, колонки и сидячие места оборудовали прямо у касс на центральном входе. Это все благодаря акции Ночь кино, в которой зоопарк ежегодно участвует. Но если раньше транслировали снятые на различных киностудиях ленты о животных, то в этот раз показали фильм собственного производства. Кто герои? Конечно, панды.

Диндин и Жуи прибывшие из Китая в Россию весной, даже не подозревали: все это время их снимали.

- В документальном фильме запечатлены все этапы путешествия Диндин и Жуи, их жизнь на родине, научные командировки специалистов зоопарка в Китай и их обучение тонкостям работы с таким редким видом, как большая панда, - рассказала "КП" Светлана Акулова директор московского зоопарка.

Первые зрители увидели пышные проводы, которые пандам устроили жители Поднебесной. Кажется, режиссёру удалось передать не только красоту китайской природы - заповедников, где в максимально приближенных к естественным условиях живут бамбуковые медведи, но и атмосферу любви к этим мишкам.

А еще в фильме про панд засветились президенты. Финальной сценой стала церемония передачи панд, участие в которой принимали президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин.

Тем,кто не попал на премьеру стоит следить за сайтом зоопарка. Уже скоро ленту можно будет посмотреть онлайн. А пока смотрите уникальные кадры на нашем сайте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/727930" frameborder="0"></iframe> Про панд из московского зоопарка сняли фильм.

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