"Играет гламурного подонка": Игорь Верник оправдал сморкающегося в пятитысячную купюру сына

Информационное пространство буквально взорвала фотография сына Игоря Верника. На снимке Григорий высмаркивается в пятитысячную купюру. Из-за нападков хейтеров молодой актер был вынужден удалить скандальное фото. Но, как мы знаем, из Интернета ничего удалить нельзя.

На помощь злопыхателям прибежал Андрей Разин. Толком не разобравшись, он разразился гневной отповедью в адрес 19-летнего Гриши Верника. "Считаю оскорблением поведение студента МХАТа Григория Верника, сына известного актера Игоря Верника. Вытирать нос пятитысячными купюрами, когда страна голодает и люди еле сводят концы с концами. Так оскорблять нашу национальную валюту считаю недопустимым", - сказал продюсер группы "Ласковый май".

При этом он разместил в блоге коллаж из снимков, на которых изображены Григорий и его папа Игорь Верник, а также фото молодого человека, высмаркивающегося в пятитысячную купюру. Вполне ожидаемо, под снимком началась самая настоящая вакханалия. Интернет-активисты оставляют нелицеприятные комментарии в адрес Верника-младшего.

В итоге за наследника вступился его звездный папа. Игорь Верник успокоил публику, сообщив, что никакого злого умысла искать не стоит.

"Это кадр из фильма, новый проект, который носит рабочее название "Интересное кино". Сын в нем снялся. Съемки проходили неделю назад. Он играет гламурного подонка вместе со свои однокурсником. Это просто кадр со съемочной площадки", - рассказал Игорь Верник в эфире Радио "Комсомольская правда".

Видимо, после этого случая 19-летний Григорий сто раз подумает, стоит ли делиться подобными снимками в соцсети. Пусть это даже кадр из фильма.