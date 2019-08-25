2019-08-25T14:42:56+03:00
Звезды

"Играет гламурного подонка": Игорь Верник оправдал сморкающегося в пятитысячную купюру сына

Актер высказался о скандальной фотографии
Валерия ЛЫСЕНКООльга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
В итоге за наследника вступился его звездный папаВ итоге за наследника вступился его звездный папаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Информационное пространство буквально взорвала фотография сына Игоря Верника. На снимке Григорий высмаркивается в пятитысячную купюру. Из-за нападков хейтеров молодой актер был вынужден удалить скандальное фото. Но, как мы знаем, из Интернета ничего удалить нельзя.

На помощь злопыхателям прибежал Андрей Разин. Толком не разобравшись, он разразился гневной отповедью в адрес 19-летнего Гриши Верника. "Считаю оскорблением поведение студента МХАТа Григория Верника, сына известного актера Игоря Верника. Вытирать нос пятитысячными купюрами, когда страна голодает и люди еле сводят концы с концами. Так оскорблять нашу национальную валюту считаю недопустимым", - сказал продюсер группы "Ласковый май".

При этом он разместил в блоге коллаж из снимков, на которых изображены Григорий и его папа Игорь Верник, а также фото молодого человека, высмаркивающегося в пятитысячную купюру. Вполне ожидаемо, под снимком началась самая настоящая вакханалия. Интернет-активисты оставляют нелицеприятные комментарии в адрес Верника-младшего.

В итоге за наследника вступился его звездный папа. Игорь Верник успокоил публику, сообщив, что никакого злого умысла искать не стоит.

"Это кадр из фильма, новый проект, который носит рабочее название "Интересное кино". Сын в нем снялся. Съемки проходили неделю назад. Он играет гламурного подонка вместе со свои однокурсником. Это просто кадр со съемочной площадки", - рассказал Игорь Верник в эфире Радио "Комсомольская правда".

Видимо, после этого случая 19-летний Григорий сто раз подумает, стоит ли делиться подобными снимками в соцсети. Пусть это даже кадр из фильма.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Трамп cообщил, что ведется работа над включением России в G7
Власти Грузии помогут отелям, пострадавшим от сокращения турпотока из РФ
Режиссер «Закона каменных джунглей» въехал на машине каршеринга в «КамАЗ» и от полученных травм скончался
Депутат Рады заявил, что при помощи Порошенко США управляли Украиной
Под Харьковом произошло обрушение автомобильного моста
В аудиозаписи с оскорблениями чиновницей жителей Тулуна найдены признаки монтажа
"Он никогда не кричал, ни в чем мне не отказывал": Жительница ОАЭ разводиться с мужем-каблуком
Патрис Эвра подшутил над Рио Фердинандом в Инстаграмме
Пушков назвал абсурдным предложение Туска пригласить Украину на следящий саммит G7
Лидеры G7 выступили за усиление координации с Москвой
Джонсон намерен сократить размер отступных при «жестком Brexit»
Названы российские регионы, где будут востребованы ипотечные каникулы
Финал The International 2019: в финале за титул сыграют OG против Team Liquid
Елизавета II пожаловалась, что Трамп испортил газон Букингемского дворца