Эксперты о словах Зеленского про завоевание крепости Дюнкерк: "Сенсация для истории запорожского казачества"

Удивительное историческое открытие озвучил на Дне независимости Владимир Зеленский. Шестой президент Украины, перечисляя заслуги украинцев перед мировой историей, в числе прочих упомянул и тот факт, что запорожские казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко в середине 17 века покорили крепость Дюнкерк на северном французском побережье во время знаменитой Тридцатилетней войны. Так то бастионы, которые оборонял испанский гарнизон, атаковали французы, но без лихих запорожских хлопцев история ведь не интересна, правда?! То есть, пока европейские паны воевали за гегемонию в Священной Римской империи, сталкивая лбами все ведущие державы Старого Света, чубатые ребята с берегов Днепра кавалерийским наскоком взяли одну из главных европейских цитаделей.

А что думают по этому поводу историки и политологи?

Вот какой комментарий дал «КП» Александр Закатов, глава канцелярии Российского Императорского Дома и кандидат исторических наук:

- В нашей исторической науке упоминания об участии запорожцев в событиях Тридцатилетней войны встречаются?

- Никогда такого не видел и не слышал. Подобный знаменательный факт, если бы он имел место — не мог не быть отмечен историками. Вот участие поляков в этой войне — да, оно подтверждалось. Возможно, они сражались и при взятии Дюнкерка. Польша в середине 17 века была мощной европейской державой, ее войска участвовали во многих компаниях.

- То есть в составе польских подразделений казаки могли быть?

- Теоретически, да. Но чтобы это было самостоятельное крупное подразделение, да еще отдельно отмеченное в операции у Дюнкерка? Если такой факт оглашает глава государства, то это такое историческое открытие. Своего рода сенсация для истории запорожского казачества. Но хотелось бы подтверждения этого серьезными историческими источниками. А не домыслами, эмоциями. Кто-то видел свидетельства, что в составе польского отряда из двух с половиной тысяч человек у Дюнкерка воевало и казачье формирование? Лично я до сих пор ни одного подобного факта ни в одном серьезном источнике не встречал...

А вот что думает по поводу «открытия» господина Зеленского известный политолог Денис Денисов:

- Не удивила вас версия президента Зеленского про взятия Дюнкерка казаками Хмельницкого и Сирко?

- Это те новые подходы команды Владимира Зеленского, о которых все мы много слышали, а теперь уже начинаем видеть. Мне такой подход представляется весьма эффективным.

- Почему?

- Они начинают конструировать позитивную повестку дня. В том числе по истории Украины. Что мы видели в последние почти 30 лет? Рассуждения о голодоморе, о резне, о репрессиях … То есть все руководители страны историческую повестку встраивали исключительно на негативе. А разве может быть успешной страна, у которой подобная историческая повестка?

- Наверное, нет.

- Точно нет! И сейчас наблюдаем новые подходы. Все мы прекрасно понимаем, что с точки зрения науки это, мягко говоря, не совсем подкреплено задокументированными фактами. С другой стороны, мы знаем ряд примеров, когда подобные проекты, смелые идеологические посылы оказались успешными — США лучший пример в этом смысле.

- А опираются такие открытия на одиозный Украинский институт национальной памяти, возглавляемый Владимиром Вятровичем?

- Нет, конечно. Исследования Вятровича - это просто бред. Этот «ученый» - он фальсификатор. Это человек, который не ищет, а прячет доказательства. Он свою карьеру сделал на УПА, УНА-УНСО (запрещенных в России организациях - ред.). К подобным проектам он точно не будет иметь никакого отношения. У команды Зеленского подход более креативный и интересный...