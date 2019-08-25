2019-08-25T15:01:04+03:00
Политика

Зеленский заявил, что украинские казаки брали крепость Дюнкерк

В День независимости незалежной украинский лидер пытался доказать, что его стране вовсе не 28 лет
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Зеленский заявил, что Украина была одной из основательниц ООНЗеленский заявил, что Украина была одной из основательниц ООНФото: REUTERS
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В субботу, 24 августа, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем независимости и в своей поздравительной речи украинский лидер подчеркнул, что незалежной вовсе не 28 лет.

С самого начала своей речи Зеленский начал вспоминать историю своей страны. Он рассказал о крещение Киевской Руси, издание первой печатной книги «Апостол» во Львове, основание Киево-Могилянской академии, о казаках во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко, покорившими крепость Дюнкерк.

«Казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк, на свет появилась Конституция Филиппа Орлика. Украина была одной из основательниц ООН, а Сергей Королёв внёс весомый вклад в покорение космоса человечеством», — заявил украинский лидер.

Позже Зеленский даже вспомнил об очереди в первый «Макдональдс», победу «Динамо», пении в открытом космосе гимна страны, который он назвал «главнейшим хитом».

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 24 августа на Украине День независимости отпраздновали в «новом формате» без военного парада, а в своей речи лидер незалежной ни разу не упомянул слова «Россия» и «агрессор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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