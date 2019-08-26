После 60 «Голос» только начинается! «КП» побывала на съемках второго сезона проекта

И стар и млад - таким вот парадоксальным сочетанием можно охарактеризовать суть и цель этого шоу. Ведь в отдельно взятой личности, характере и фигуре любого участника кроется как невероятный жизненный опыт и судьба, так и совсем не пенсионерский задор и интерес к жизни. Проект «Голос. 60+» - это масштабная реклама пенсионной реформы. Мол, посмотрите, какие у нас старики (все артисты здесь старше 60 лет)! Да разве пора им на диван?

Боярский и Лещенко собрались в шахту

Второй сезон шоу, еще не начавшись, удивил списком наставников. Впервые за всю историю «Голоса» в красные кресла сели Валерия и Михаил Боярский. Ни в одну из версий проекта их еще не привлекали. Компанию, а вернее, конкуренцию (зрители выберут не только лучшего певца, но и лучшего наставника), дебютантам составят Лев Лещенко и Пелагея.

На съемки, как на выпускной, все приходят в лучшем: Боярский по обыкновению в черном сюртуке, Валерия - в белой рубашке, джинсах и со звездой на шее, Лещенко - в элегантном голубом костюме, а Пелагея радует нарядом, открывающим загорелые плечи.

Участники на слепых прослушиваниях тоже стремятся не ударить в грязь лицом. Первый канал же! Красную бабочку черноволосый, без капельки седины, дяденька надел поверх лиловой рубашки. Под белый пиджак. Историк моды Александр Васильев наверняка сопроводил бы такое ядовитой ухмылкой. Но в данном случае артисту не до стиля - четверть века Леонид Сергиенко отпахал в забое. И это не фигура речи.

Шахтер Леонид Сергиенко спел так эмоционально, что Боярский и Лещенко сразу засобирались в забой. Фото: Максим ЛИ/Первый канал

- Мы пойдем с тобой, разгуляемся... - затягивает баритон «Душеньку» никак не хуже Сергея Лемешева. - Вдоль по бережку Волги-матушки!

С достоинством, спокойно и четко.

- У-у-у, замурашило! - вскидывается Пелагея после выступления.

- Прям волдыри пошли! - поддерживает коллегу Валерия и потирает руки.

- Кто вы и откуда? - спрашивает таким же мягким, как у вокалиста, баритоном Лещенко.

- Я шахтер, мне 69 лет, приехал из Донецка, сам из Макеевки.

- Либо мы далеко сидим, либо вы немного преувеличиваете возраст, - делает комплимент Боярский, которому тоже 69.

- С ума сойти! - подскакивает Валерия. - Невероятно! Невероятно!

- И где же вы учились? - продолжает Лещенко.

- Сам себя учил, 25 лет проработал в шахте. Там и пел. Я проходчик...

- Что? - Валерии становится все тяжелее удерживаться в кресле. - Невероятно-о-о! Вот это да!

- Если бы вы работали на поверхности, пели бы уже в Большом театре, - продолжает нахваливать Боярский своего ровесника.

- А ноты тогда как выучили? - пытается уловить подвох Лещенко.

- А я их не знаю, - улыбается шахтер.

- Не может быть! - от экзальтации Валерии опешила, кажется, даже Пелагея. - Как такое бывает? Как?!

- Я был убежден, что вы работаете в ансамбле, - разводит руками Лев Валерьянович. - Идеальная постановка голоса!

- А если бы я проработал в шахте 25 лет, как бы я пел? - шутит Боярский.

- Нам еще не поздно, Мишенька, - улыбается Лещенко в ответ.

От Магнитогорска до Нью-Йорка

В этом году заявок в шоу пришло больше, чем в прошлом. Запасы самородков в недрах страны не иссякают. Пробовать себя в шоу пришли и звезды советских ВИА, и мастера ресторанного пения, и актеры с актрисами, а также спортсмены, научные работники и много кто еще. Попробовал свои силы, к примеру, автор песни «Пчела и бабочка» - той самой, из фильма «Зимний вечер в Гаграх». География участников - от Москвы и Магнитогорска до Дюссельдорфа и Нью-Йорка. Возраст - от 60 до 89 лет. С гуслями, гитарой и даже губной гармошкой.

Каждый из них совершает подвиг похлеще Геракла. И пусть юные нытики жалуются на несовершенство жизни, которая хлещет их по щекам, - в шоу «Голос. 60+» над этим бы просто посмеялись.

- У этого проекта необыкновенная мотивационная сила для людей взрослого возраста, - резюмировал еще один звездный участник шоу - Анатолий Алешин, некогда солист «Цветов», «Аракса» и «Веселых ребят». - Даже если ко мне никто из наставников не повернется, я считаю свою миссию выполненной. Ведь когда видишь человека 70 лет, то ждешь согнутую спину, потухший взор. И самому жить не хочется. В этом проекте все совсем наоборот. Мне, как и другим участникам шоу, хочется быть примером для ровесников.

В телеэфир проект «Голос. 60+» выйдет уже в сентябре. Точная дата премьеры пока неизвестна.

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Вроде бы скандал с финалом детского «Голоса» и фейковой победой Микеллы Абрамовой поутих. Значит, пришла пора «Голоса. 60+» — проекта для тех, кто не смирился с пенсионной участью и безвозмездно горит душой и вокалом. В Останкино идет кастинг второго сезона шоу, и «КП» посмотрела на влюбленных в музыку людей, которые на пороге 90-летия (а иногда и за ним) не теряют вкуса к жизни и презирают бесчеловечный термин «возраст дожития». (подробности)