Кастинг шоу «Голос. 60+»: Стоит ли ждать папу Алсу

Вроде бы скандал с финалом детского «Голоса» и фейковой победой Микеллы Абрамовой поутих. Значит, пришла пора «Голоса. 60+» — проекта для тех, кто не смирился с пенсионной участью и безвозмездно горит душой и вокалом. В Останкино идет кастинг второго сезона шоу, и «КП» посмотрела на влюбленных в музыку людей, которые на пороге 90-летия (а иногда и за ним) не теряют вкуса к жизни и презирают бесчеловечный термин «возраст дожития».

— Рррррр, йахууууу, на далекой Амазонке не бывал я никогда, — огорошивает приемную комиссию Первого канала бодрый дядя в белой косоворотке и с гитарой. — Никогда туда не ходят иностранные суда....плывут они в Бразилию, Бразилию, Бразили-и-и-ию!

А вы думали, что Грушинский фестиваль мертв? Как бы не так. Представители КСП еще рэперкам фору дадут. А в «Голос.60+» и вовсе охотно идут вокалисты с гитарами, саксофонами и чуть ли не гуслями.

Отборочная комиссия во главе с продюсером Первого канала Юрием Аксютой отобрала порядка 200 анкет самых сильных участников. Фото Максим ЛИ

В этом году отборочная комиссия во главе с продюсером Первого канала Юрием Аксютой отобрала порядка 200 анкет самых сильных участников. Именно их и пригласили в Останкино на прослушивание. И это из них выберется заветный полтинник счастливчиков, что увидят слепые прослушивания «Голоса».

— Черная птичка песню спивае, — затягивает по-украински усатый бородач. Ого! На Первом? На мовi? Смельчак.

— Давайте сразу вторую песню, — политкорректно просят редакторы. И идеология тут ни при чем, просто есть такой парадокс: почти каждый исполнитель первую песню поет для затравки, в пол-силы что ли, тогда как для второй приберегает «коронку».

— Тихо плещет волна, ярко светит луна, — с ходу берет ноты артист. Опа! Это ж «Севастопольский вальс». Сразу после украинской песни? Хорошо подготовился. Дальновидно. Жаль, Зеленский не слышит.

После песни на украинском этот музыкант резко сменил курс, исполнив "Севастопольский вальс". Фото Максим ЛИ

Смекалистого участника меняет, очевидно (по платью и стати), заслуженная певица в черно-белом платье и темных очках.

— Пусть вороны гибель вещали, и кони топтали жнивье, мужскими считались вещами кольчуга, седло и копье, — берет за душу она серьезными куплетами песни «Мужчины». И мужчины в павильоне отзываются: кручинятся, желваками водят, сжимают микрофоны.

Наклейка на платье артистки вертикально повисла пластырем, почти как булава на поясе богатыря былинного.

После каждой пятерки претендентов отборщики собираются в кружок пошушукаться. Кто понравился, кого в резерв, кого домой. Все, кто выступал, уже негласно получили по кодовому имени. Чаще всего по названию песни.

— Болгарин из Италии. Взяли? Пришел?

— Плюс стоит - взяли. Последний с черными глазами был.

— Девушка из «Оттепели»? Веселого с «Амазонкой» взяли?

— «Белые акации» тоже берем. Есть сумасшедшинка и тембр. Сколько получилось за этот раз? Давайте посчитаем.

— Каждого второго берем. Какая-то «золотая коллекция». Может, сразу на два сезона хватит?

— Юрий, Москва, 60 лет — шепчет в микрофон высокий баритон, мечта целевой аудитории проекта, этакий атлетичный Тото Кутуньо с кудрявыми седыми локонами. И начинает с Магомаева — Вслед за мной на водных лыжах ты летишь. За спиной растаял след от водных лыж...

Такому и второй песни не надо. Сразу все ясно.

- Шикарно! Было б время, мы б еще послушали. Спасибо.

- Меня взяли?

- Вам все скажут...

Ожидание в коридоре сродни экзаменационным мукам — каждый, кто выходит, встречается одобрительными охами-вздохами, иногда расспросами. Необычно видеть в таком взволнованном и трепетном состоянии людей, проживших большую и насыщенную жизнь. Казалось бы, зачем им это все?! Подпевали бы спокойненько телевизору дома, давление же скакнуть может, магнитные бури, ретроградный Меркурий опять же. К чему этот риск.

В Останкино идет кастинг второго сезона шоу "Голос. 60+". Фото Максим ЛИ

«Голос. 60+» выявляет вокальный дар не только среди никому не известных любителей, но и вытаскивает на свет софитов тех, кто этого давно заслужил. К примеру, Юрий Ценин. Слышали такое имя? А комедию «Зимний вечер в Гаграх», где гениальный Евгений Евстигнев поет песенку про пчелу? Так вот 88-летний Ценин — и есть автор текста, то есть перевода французской народной песни «Бабочка и пчела». Или 72-летний Владимир Лаптев — профессор ГИТИСа, преподававший в свое время актерское мастерство Юрию Аксюте в том числе. Или замдиректора музея-заповедника «Кижи» Ирина Аникина из Карелии — тоже решила спеть, почему нет? Будут и заморские гости из Италии и США. Будет и 91-летняя бабушка, представьте!

Видели в коридоре и маму Алексея Сафиулина — четвертьфиналиста «Голоса-6», бывшего солиста Мариинки, которого в июне этого года нашли мертвым у себя дома. Артисту было 44 года. Женщина пришла попробовать силы, ей как никому другому сейчас необходима людская поддержка.

А вот родственников Алсу — папу или других близких — пока никто не встретил. Хотя слухи такие ходят: что если прославленная «Голосом» семья снова решит повторить феерический успех и отправить в шоу возрастных членов семьи? Никакие зрители от ботов не спасут! Но это все домыслы. По факту — кастинг завершается. Останутся только 50 самых сильных, из которых в финале зрители и выберут победителя. Первый канал уже проделал работу над ошибками и залатал дыры в механизме голосования, так что все должно быть по-честному. В эфире вокальный проект появится ближе к сентябрю.

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Это должно было произойти в конце мая. Но аналитики международной компании Group-IB — компании, занимающейся расследованиями в сфере кибербезопасности, припозднились с итоговым отчетом по финалу шестого сезона «Голоса». Как мы помним, проект сенсационно выиграла дочь Алсу Микелла Абрамова, после чего Первый канал усомнился в правомерности такого исхода и заказал аудит специалистам Group-IB. Следственная группа из 13 человек кропотливо изучала ход и способы голосования и на первом этапе пришла к выводу, что за одного из участников (Микеллу Абрамову) поступило более 30 000 фейковых звонков и СМС (подробности).

МНЕНИЕ

А может, хватит нам уже искать «Голоса»?

Музыкальный критик Саша Беляев считает, что из-за шоу типа «Голоса» и «Евровидения» не осталось нормальных исполнителей мирового уровня (подробности).