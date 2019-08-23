2019-08-23T15:20:49+03:00
Спорт

Российский хоккеист Евгений Кузнецов дисквалифицирован на 4 года за допинг. У него нашли кокаин

Проба была взята во время чемпионата мира 2019 года
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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У Евгения Кузнецова нашли допинг.У Евгения Кузнецова нашли допинг.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу днем грянула неожиданной силы новость. Один из лучших российских хоккеистов современности Евгений Кузнецов попался на допинге. Напарник великого Александра Овечкина по атаке клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" дисквалифицирован на 4 года после того, как в его пробе был обнаружен кокаин. Допинг-проба спортсмена была взята, как сообщает Международная федерация хоккея, 26 мая 2019 года. В этот день на мировом первенстве наша команда играла с Чехией за 3-е место и добилась победы в серии буллитов, выиграв бронзовые медали.

Спустя некоторое время в сети появился скандальный видеоролик, на котором видно, как человек, похожий на Кузнецова, употребляет какой-то порошок. Все обвинения в употреблении наркотиков хоккеист отмел. Однако же, допинг-проба показала у него в крови наличие кокаина.

Хоккеист отказался от вскрытия допинг-пробы "В" и это фактически означает признание собственной вины в употреблении запрещенных препаратов. Срок дисквалификации Кузнецова отсчитывается, начиная с 13 июня 2019 года. И вернуться вновь в игру "Кузя" сможет только 12 июня 2023 года - ему тогда будет уже 31 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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