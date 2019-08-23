Эксперты не рекомендуют откладывать покупку жилья в ипотеку

Улучшение макроэкономических условий и снижение стоимости фондирования позволили всем основным ипотечным кредиторам начать процесс снижения ставок. Первым из основных банков ставки по ипотеке до уровня менее 10% (новостройки от 9,7%, вторичный рынок от 9,8%) в июне снизил Банк ДОМ.РФ. Ставка по программе «Семейная ипотека» при рождении второго и последующего ребенка снижена до 5,25%. В августе тенденция продолжилась: по данным мониторингов, ставка предложения топ-15 банков в конце августа снизилась до 9,7-9,8% (-0,8-1,0 п.п. к апрелю 2019 г.). Это – уже близко к минимальным уровням 2018 года (около 9,4-9,5%).

На фоне текущего снижения ставок некоторые аналитики рекомендуют повременить с покупкой жилья. Однако управляющий по стратегическому маркетингу Промсвязьбанка Андрей Бархота отмечает, что с покупкой недвижимости лучше не затягивать, а в дальнейшем всегда можно рефинансировать ипотечный кредит и снизить ставку по нему. «В текущих условиях откладывание решения жилищного вопроса в ожидании более благоприятных условий, едва ли принесет экономическую выгоду. Рынок уже достаточно зрелый, чтобы обеспечить достаточно комфортные условия обслуживания ипотечного кредита, а также возможности улучшения этих условий в дальнейшем», - отмечает эксперт.

По подсчетам экспертов, для среднего кредита в 2,2 млн рублей экономия от снижения ставки на 1 п.п. с 10,3% (ставка по выданной ипотеке в июне) до 9,3% составит 1,36 тыс. руб. в месяц, или 262 тыс. руб. (12% кредита) за весь срок кредита.

Банк России летом 2019 году уже два раза последовательно снижал ключевую ставку до уровня 7,25%, суммарное снижение составило 0.5 п.п. Также Банк России заявил о том, что допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров, что позволит участникам рынка продолжить снижение ставки.

Вместе с тем, по мнению заведующего кафедрой «Ипотечное кредитование» Финансового университета при Правительстве РФ Андрея Цыганова, не стоит откладывать покупку жилья в ожидании дальнейшего снижения ставок, если уже подобран подходящий вариант и квартира покупается для проживания. «Комфортное и современное жилье пользуется устойчивым спросом, его предложение ограничено с учетом локального характера спроса на новое жилье в определенных районах», - отмечает эксперт. «Прошлый год показал, что при снижении ставок кредит всегда можно рефинансировать. В 2018 году доля рефинансирования в общей выдаче ипотеки достигала 15%. В начале этого года, в условиях небольшого повышения ставок она снизилась до 3-4% от общего количества выдаваемой ипотеки. «Сейчас вновь отмечается рост интереса к этому продукту: ставки на рефинансирование снижаются вместе со ставками на новые кредиты, что означает возможность для заемщиков снизить ставку по своему кредиту до текущего уровня», - подчеркивает Цыганов.