Деньги есть: чиновники не успевают расходовать бюджет

Российские чиновники не знают, что делать с бюджетными деньгами. К такому выводу пришла Счетная палата РФ. Оказалось, что расходы бюджета страны за первые полгода 2019 исполнены только на 42,5%. За последние годы это антирекорд.

- Запуск нацпроектов не изменил ситуацию: их бюджет исполнен лишь на 32,4%, - констатировал глава СП Алексей Кудрин.

В числе самых отстающих ведомств, которые пристроили меньше четверти имеющихся денег, Минкомсвязи, Минпросвещения, Ростуризм, Росавиация и Росавтодор. Последняя организация особенно удивляет — неужто все дороги в стране починили?

- Россия столкнулась с новой проблемой: деньги есть, но не хватает грамотных специалистов, которые могут быстро и эффективно тратить их на развитие страны, - считает Кудрин.

Часть денег чиновники даже не получили. Они не поступили в ведомства, так как те не провели необходимые подготовительные работы. Так, замороженными остались 37% средств, предназначавшихся на развитие цифровой экономики, и 21% от денег, которые должны были исправить экологическую обстановку.

В числе самых отстающих ведомств - Росавтодор. Последняя организация особенно удивляет — неужто все дороги в стране починили?Фото: Михаил ФРОЛОВ

Политолог Георгий Бовт уверен, дело не только в кадрах, но и в общем подходе:

- Правительство пытается управлять экономикой все более административными методами, как в советское время. Движущая сила тех же нацпроектов — бюрократия. А бизнес в них не заинтересован, потому что не понимает, как в них участвовать, и что он с этого получит. Ну кроме интереса со стороны Следственного комитета, который будет расследовать, как он расходует бюджетные деньги. Бизнес заточен на получение прибыли, поэтому не может себе позволить такие проволочки, как у чиновников. Вот к концу года бюрократическая машина раскочегарится и закроет планы по освоению денег, чтобы на следующий год дали не меньше… К тому же, деньги надо пристроить не абы кому, а своим проверенным людям. Только вот следить за откатами сейчас стали строже, поэтому все боятся. Многие вообще с госконтрактами работать не хотят, потому что если ты не свой, к тебе придут люди в погонах и заведут уголовное дело. А потом посадят за мошенничество в особо крупных размерах.

Не все гладко и с майскими указами президента. Выполнены они должны были быть еще в прошлом году. Напомним, в 2012 глава государства потребовал довести зарплаты учителей, соцработников, младшего и среднего медперсонала до средней по региону, а получку врачей, вузовских преподавателей и научных сотрудников сделать в два раза больше. В послании Федеральному собранию в 2018 Владимир Путин потребовал «не снижать планку».

Не все гладко и с майскими указами президента. Выполнены они должны были быть еще в прошлом годуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но получается не везде. Точнее, только в четырех регионах страны — Ленинградской и Пензенской областях, Алтайском крае и Чечне — зарплаты бюджетников держатся на требуемом уровне. В остальных заработки хотя бы одна категория сотрудников до установленной главой государства планки не дотягивают. Впрочем, даже в контрольный 2018 исполнили майские указы в полном объеме только 16 регионов.