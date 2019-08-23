Евгений Кузнецов сможет продолжить карьеру в НХЛ, но его будут лечить

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов сможет продолжить свою спортивную карьеру в НХЛ. Сегодня стало известно, что хоккеист в мае 2019 года сдал положительный допинг-тест. В его пробе обнаружили кокаин. Международная федерация хоккея дисквалифицировала Кузнецова на четыре года. Это означает, что он не сможет участвовать в ближайших Олимпиадах и чемпионатах мира.

НХЛ выступила с официальным заявлением чуть позже. Вице-комиссар Билл Дэйли отметил, что лига с уважением относится к правилам Международной федерации хоккея, но в лиге кокаин не считается наркотиком:

«Кузнецов согласился встретиться с комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном перед стартом тренировочного лагеря. Относительно дополнительных действий в отношении Кузнецова мы пока говорить не будем. Мы понимаем, что Евгений добровольно обратился за помощью по программе НХЛ и согласился проходить дополнительные тесты».

Дисквалификация одного из лучших игроков НХЛ стала неприятным сюрпризом для многих прославленных хоккеистов. Экс-игрок сборной России Андрей Николишин до сих пор сомневается, что Кузнецов мог употреблять наркотики:

«Все в шоке сейчас! Подробностей нет ни у кого. Я хорошо знаю Женю. Мне не верится, что он на такое способен. Пока не будет разговора с ним, я это не смогу принять. Было видео… Он же сидел просто рядом. Не считаю, что это запрещено. Не видно же, что он сам употреблял. Я больше верю в провокацию. Думаю, что в НХЛ дальше разговоров дело не зайдет. Там не будут принимать меры, если они его в этом не уличали».

Известная телеведущая и спортивный эксперт Дарья Миронова в эксклюзивной беседе с журналистом «КП» отметила, что произошедшее — шок в преддверии молодежного Кубка мира. Позже официальные комментарии дал и Рене Фазель, приехавший на мероприятие в качестве почетного гостя:

- Шокирующая информация. Сегодня в Сочи открытие молодежного Кубка мира. Должен быть президент Международной федерации Рене Фазель. Теперь все понимают, что день у него не такой веселый из-за этих событий.

Думаю, что официальные лица знали это еще две недели назад. Евгений удалил все фотографии в социальных сетях. Я специально посмотрела, что лига официально закрыла дело 31 мая. НХЛ все это дело изучило, по их мнению, криминала нет. Странно, что провели другое расследование.

В моей голове это не укладывается. Он же понимал, что на чемпионате мира его будут дополнительно проверять.

- Ждать ли новой реакции от НХЛ?

- Вообще, в июле 2016 года в НХЛ изменили свое отношение именно к тестам на кокаин. Стало известно, что хоккеисты летом употребляют… С того времени у них есть специальная проверка на наркотики.

У них очень развита система помощи наркозависимым хоккеистам. Без поддержки игроков стараются не оставлять в таких ситуациях.

Теоретически могу предположить, что кому-то может прийти в голову и криминальный характер этому делу придать. В США сейчас яростно ведут борьбу против наркотиков. Допускаю, что могут, например, узнавать у Евгения, где взял наркотики и прочее…

Рене Фазель, находясь в Сочи, отметил, что Евгений еще может подать апелляцию, но каких-либо подробностей не раскрыл.

Действующий контракт Кузнецова с «Вашингтоном» рассчитан до 2025 года. Уже ясно, что в НХЛ российскому хоккеисту не грозит длительная дисквалификация. Не исключено, что он сможет начать сезон вместе с командой и отделается очередной профилактической беседой.

На его карьере в сборной России также рано ставить крест. Срок дисквалификации на международной арене закончится в 2023 году. Кузнецову будет всего 31 год — не возраст для современного хоккея.

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Проба была взята во время чемпионата мира 2019 года (подробности)