2019-08-23T20:14:01+03:00
Звезды

Михалкову занесли инфекцию при замене сустава

Прославленный режиссер провел под наркозом почти двое суток
Сергей СЕЛЕДКИН
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На сцену Никита Сергеевич поднялся при помощи костылей, а следующие два часа провел, сидя в кресле. Фото: Сергей Мальгавко/ТАССНа сцену Никита Сергеевич поднялся при помощи костылей, а следующие два часа провел, сидя в кресле. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Прославленный советский режиссер появился на форуме "Таврида-Арт" на костылях. Никита Сергеевич еще не оправился от тяжелой травмы. Как рассказал кинематографист участникам форума, ему занесли инфекцию при замене сустава и в общей сложности он провел под наркозом почти двое суток.

Уже довольно долгое время Никита Сергеевич передвигается при помощи костылей. Однако травма ноги не мешает режиссеру вести привычную деятельность. Так в июне Михалков принимал спектакль выпускников своей "Академии" и даже выходил на сцену , а на вопрос журналиста, чему научил его непростой период в жизни, ответил, что терпежу.

- Настоящий актер свои слабости превращает в достоинства. Когда чувствуешь энергию и желание работать - забываешь про боль и неудобство. Но при этом понимаешь, насколько возможно не зависеть от внешних причин. Это трудно, но это возможно.

Не изменяет режиссер и своему же правилу о том, что любые сложности полезны для актера, потому что делают его сильнее.

В ходе полуторачасового общения с участниками арт-кластеров, Михалков рассказал и о том, что в конце декабря-начале января приступит-таки к съемкам новой картины "Шоколадный револьвер" по сценарию братьев Пресняковых. В фильме пойдет речь о российском режиссере, чья дочь погибла при теракте в Канне и в гибели которой обвиняют самого режиссёра. Выход фильма Михалков запланировал на 2021 год и отметил, что небольшую роль в ленте сыграет сам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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