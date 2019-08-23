Как я покупал себе президентский "Аурус"

Обычное редакционное задание: в пятницу утром заскочить в "Москва-Сити" и заказать себе машину — «как у Путина». Закладывать в банк квартиру сразу не стал, решил сначала прицениться...

Первый дилерский центр "Аурус" из стекла и металла появился IQ-квартале «Москва-Сити». На входе строгая охрана. Я сунул руки в брюки и вообще - напустил вид: «Подумаешь, я и за батоном хлеба в магазин так же хожу». Вроде прокатило. На негнущихся ногах дошел до зала переговоров. На столах блины с икрой и шампанское. Еще бы! Посреди шоу-рума — вот он, красавчик - седан Aurus Senat. Над ним, под самым потолком, 5 видеокамер, следящих за каждым движением посетителей. Понятно почему — подхожу к ценнику, зажмуриваюсь: «Сколько-сколько?» Только базовая (самая простая) комплектация с 8-цилиндровым двигателем и двумя турбинами, полным приводом и четырехзонным климат-контролем - 18 миллионов рублей!

Первый дилерский центр "Аурус" из стекла и металла появился IQ-квартале «Москва-Сити»Фото: Александр БОЙКО

На такой чихнуть страшно.

А представить во сколько встанет обслуживание такой кареты или царапина в пробке...

Впрочем, на таких машинах в пробках не стоят.

- Это ведь автомобиль для солидных людей, - подтвердил тут же министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, который и открыл старт продаж "Ауруса".

- А купить можно машинку прямо сейчас, - сразу же солидно спросил я. А что? Все-таки редакционное задание. Надо выполнять.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров (слева) открыл старт продаж "Ауруса"Фото: Александр БОЙКО

- В этом году розничных продаж не планируем, - успокоил гендиректор компании, производящей "Аурус" Адиль Ширинов (я выдохнул). - Но будем принимать заявки. У нас и так уже больше 500 предзаказов. Большой международный интерес к "Аурусу" проявили в Европе, Арабских Эмиратах и странах Северной Африки. Широкая аудитория...

Больше всего "широкая аудитория" подала заявки на лимузин в любимом для шейхов цвете lustre white («искрящийся белый»).

Желание получить автомобиль, как у Путина (именно на такой машине он приехал на церемонию инаугурации в мае 2018 года) не останавливает тех, кто уже владеет "Мерседесом-Майбахом С560" или седананом "Бентли Флаинг Спаром" (цена на эти элитные иномарки начинаются от 13 миллионов рублей и доходит до 100 миллионов).

Известно, что "Аурус" заказал себе и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Он вообще попросил российского премьера Дмитрия Медведева продать ему всю линейку "Аурусов": лимузин, седан, внедорожник и микроавтобус.

Авто в базовой комплектации обойдется в 18 миллионов рублейФото: Александр БОЙКО

- Да, будет еще внедорожник — его назвали "Комендант", минивэн - "Арсенал", а еще спорткар и мотоцикл, - перечислял Ширинов.

- К 2024-25 годам появится "Аурус" с гибридным или полностью электрическим двигателем, - похвалился Мантуров. - А вот мотоцикл "Аурус" изначально собираемся выпускать электрическим. Его разные версии параллельно разрабатывают инженеры НАМИ и концерна "Калашников".

Будут постепенно пересаживаться на служебные "Аурусы", вслед за президентом, и другие высокие российские чиновники.

- У каждого ведомства есть бюджет, и с учетом возможностей члены правительства смогут пересесть на "Аурусы", - не исключил Мантуров.

Ага, если вот только "солидные люди" из Китая все не выкупят на несколько лет вперед...

- Рассчитываем открыть такой же шоу-рум и в Китае. В 2020 или 2021 году, - предупредил министр.

В этом году розничных продаж не планируетсяФото: Александр БОЙКО

Примерно тогда же начнется серийное производство российского автомобиля "Аурус" на мощностях завода Sollers в Елабуге: обещают выпускать до 5000 машин в год. Специалисты предприятия уже собираются упаковать один из вариантов седана 12-цилиндровым двигателем, отдача которой превысит ... 1000 лошадиных сил.

- Так это почти самолет, - ахнули журналисты.

- Именно этот мотор и будет взят за основу агрегата, который планируется использовать в малой авиации, - согласился с Мантуров.

- Ну что, провалил задание? - усмехнулись коллеги, наблюдая, как я подхожу к редакции пешком.

- Не провалил, а проявил репортерскую смекалку, - невозмутимо ответил я. - Вот на следующем задании, может, стану президентом или министром. И тогда сяду на "Аурус". Не верите?

СПРАВКА "КП"

"Аурус" - семейство автомобилей представительского и высшего классов на единой модульной платформе, разработанных и производящихся в России впервые в постсоветской истории. Авто обладают мощными двигателями (даже в бронированной версии весом в 6,5 тонны машина набирает скорость в 100 км/ч за 6 секунд) и повышенным уровнем комфорта.