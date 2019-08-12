2019-08-12T08:28:46+03:00
Политика

Президент Туркмении намерен приобрести всю линейку автомобилей Aurus

Гурбангулы Бердымухамедову понравилась представленная ему модель российского проекта "Кортеж"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дмитрий Медведев и Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАССДмитрий Медведев и Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев показал президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову один из автомобилей российского проекта "Кортеж" Aurus Senat "искрящегося белого" цвета.

Небольшая презентация состоялась в понедельник, 12 августа, перед открытием первого Каспийского экономического форума в Туркменбаши. Политики вместе осмотрели автомобиль, произведенный в июле специально для этого мероприятия, и обсудили его достоинства. В результате туркменский лидер заявил о намерении приобрести всю линейку российских представительских автомобилей.

"Заявка принята", - цитирует ТАСС Медведева.

Напомним, что под брендом Aurus будут выпускаться всего четыре модели: седан, лимузин, внедорожник и минивэн. Сайт kp.ru писал, что розничные цены на люксовые автомобили станут известны к концу лета, когда в Москве откроется первый фирменный шоурум.

Золотой или коричневый: какого цвета новый Aurus Senat.Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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