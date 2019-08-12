Президент Туркмении намерен приобрести всю линейку автомобилей Aurus
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев показал президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову один из автомобилей российского проекта "Кортеж" Aurus Senat "искрящегося белого" цвета.
Небольшая презентация состоялась в понедельник, 12 августа, перед открытием первого Каспийского экономического форума в Туркменбаши. Политики вместе осмотрели автомобиль, произведенный в июле специально для этого мероприятия, и обсудили его достоинства. В результате туркменский лидер заявил о намерении приобрести всю линейку российских представительских автомобилей.
"Заявка принята", - цитирует ТАСС Медведева.
Напомним, что под брендом Aurus будут выпускаться всего четыре модели: седан, лимузин, внедорожник и минивэн. Сайт kp.ru писал, что розничные цены на люксовые автомобили станут известны к концу лета, когда в Москве откроется первый фирменный шоурум.
Золотой или коричневый: какого цвета новый Aurus Senat.Артем КИЛЬКИН
ИСТОЧНИК KP.RU