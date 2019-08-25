Пузико и складочки: Супермодель Кейт Мосс показала неидеальную фигуру в бикини

В свои 45 лет Кейт Мосс по-прежнему остается одной из самых известных моделей планеты: британка до сих пор собирает внушительные гонорары за рекламу и снимается для глянца. Правда, перед тем, как ее фотографии появляются на страницах журналов, их приходится тщательно ретушировать. В жизни фигура модели далека от идеала, и в бикини Кейт выглядит далеко не так блестяще, как на рекламных снимках. Папарацци подкараулили звезду на пляже в Сан-Тропе, где она отдыхает со своим молодым бойфрендом.

Манекенщица загорает на Лазурном берегу.Фото: EAST NEWS

Фотографы сняли Кейт, когда она купалась в море. Честные кадры без фотошопа запечатлели выпирающий животик и складочки на боках. Впрочем, стоит признать, что сейчас Кейт выглядит намного лучше, чем несколько лет назад: тогда пристрастие звезды подиума к алкоголю, кокаину и сигаретам практически разрушили ее карьеру. Но теперь Кейт взялась за ум, поборола былые пристрастия и заботится о своем здоровье.

- Кейт стала совершенно другим человеком. Она будто превратилась в лучшую версию себя. Кейт максимально сосредоточена на себе и буквально пышет здоровьем, - рассказал источник из окружения манекенщицы.

К слову, сама Кейт Мосс рассказывала в интервью, что окончательно покончила со старыми вредными привычками и теперь каждый день занимается йогой. Кроме того, манекенщица тщательно заботится о своей коже.

Кейт отдыхает с немецким аристократом Николаем фон Бисмарком.Фото: EAST NEWS

На Лазурном берегу Кейт отдыхает с немецким аристократом Николаем фон Бисмарком. Молодой человек - модный фотограф с мировым именем и праправнук легендарного «железного канцлера» Германии Отто фон Бисмарка. Николай на 13 лет младше Кейт, но это совершенно не мешает идиллии в их отношениях. С молодым Бисмарком модель встречается уже больше четырех лет – поговаривают, что дело у них идет к свадьбе.

Тем временем у Кейт подрастает достойная замена – 16-летняя дочь Мосс Лила Грейс уже начала сниматься для глянцевых журналов. Лила очень похожа на свою звездную маму в юности, и это, конечно, раззадоривает редакторов модных изданий, мечтающих заполучить на свои страницы вторую Кейт Мосс.

Честные кадры без фотошопа запечатлели выпирающий животик.Фото: EAST NEWS

Кейт начала свою модельную карьеру в 14 лет – британка признавалась, что это стало одной из главных причин ее несчастий. После своей первой съемки в обнаженном виде она проплакала целый день, и после этого не раз испытывала на себе давление мира моды. Тем не менее, постепенно она стала одной из самых богатых моделей планеты, зарабатывая миллионы долларов в год.

Кейт крутила романы с самыми известными мужчинами. Но один-единственный, разбивший ее сердце – это Джонни Депп. Они начали встречаться в 1994 году. В их отношениях была страсть и чувственность, а еще – алкоголь и кокаин, которые, в конечном итоге, и сгубили их отношения. Они расстались спустя 4 года после знакомства и, как признавалась Кейт, то, что Джонни бросил ее, совершенно ее убило. Ей потребовались долгие годы, чтобы прийти в себя.